موجز اقتصادي

مؤتمر الكهرباء

تستضيف الرياض فعاليات “المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء”، بمشاركة نحو 1000 متخصص في أنتاج ونقل وتوزيع وتصنيع الطاقة الكهربائية .

ويشهد المؤتمر الذي ترعاه وزارة الطاقة، وينظمه الاتحاد العربي للكهرباء، بالمشاركة مع “السعودية للكهرباء”، حضور نحو 150 من الرؤساء التنفيذيين للشركات مقدمي الخدمة ومصنعي المعدات الكهربائية في العالم ، لتعزيز لتعاون وإيجاد فرص جديدة للشراكات الإستراتيجية .

صكوك “معادن”

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الانتهاء من طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، حيث يكون طرح الصكوك على شريحتين، شريحة مدتها 5 سنوات وشريحة مدتها 10 سنوات، بقيمة بلغت 1.25 مليار دولار. وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 13 فبراير الحالي ، وستدرج في السوق المالية بلندن.

البن السعودي

نظّمت تعاونية البن بمنطقة جازان سلسلة من اللقاءات مع مزارعي البن في مناطق عسير والباحة ونجران، وذلك على هامش “المعرض الدولي للبن السعودي 2025” ، بهدف تبادل الخبرات وتحسين جودة الإنتاج وتعزيز تنافسية البن السعودي. وتعد مناطق جازان وعسير والباحة ونجران من أهم مناطق زراعة البن في المملكة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا لإنتاج البن السعودي عالي الجودة.