“موانئ”: الحاويات الصادرة تسجل ارتفاعًا بنسبة 53.17%

الرياض : البلاد

حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر يناير لعام 2025م ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة 31.13%، لتصل إلى 718,094 حاوية قياسية، مقارنة بـ 547,617 حاوية قياسية بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024م.

وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 53.17%، لتصل إلى 271,741 حاوية قياسية، مقارنة بـ 177,417 حاوية قياسية بالفترة المماثلة من عام 2024م، كما ارتفعت الحاويات الواردة بنسبة 39.63%، لتصل إلى 293,778 حاوية قياسية، مقارنة بـ 210,396 حاوية قياسية بالعام الماضي، فيما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 3.41% لتصل إلى 141,754 حاوية، مقارنة بـ 146,754 حاوية خلال عام 2024م.

وحققت الطنيات المُناولة ارتفاعًا بنسبة 16.69%، لتصل إلى 27,624,749 طنًا، مقارنة بـ 23,674,339 طنًا في الشهر نفسه من عام 2024م، وبلغ إجمالي البضائع العامة 1,038,548 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,826,366 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 14,167,693 طنًا، فيما استقبلت الموانئ 591,824 رأس ماشية، بانخفاض قدره 31.36%، مقارنة بـ 862,255 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2024م.

كما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 15.64%، لتصل إلى 1,094 سفينة، مقارنة بـ 946 سفينة العام الماضي، وسجلت أعداد الركاب ارتفاعًا بنسبة 22.24%، لتصل إلى 100,909 راكبين مقارنة بـ 82,552 راكبًا العام الماضي، كما شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة %9.64، لتصل إلى 107,465 سيارة، مقارنة بـ 98,013 سيارة بالعام 2024م.

يُذكر أن “موانئ” حققت خلال عام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 14.45%، لتصل إلى 320,784,757 طنًا، مقارنة بـ 300,542,872 طنًا في الفترة المماثلة من العام 2023م. وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 8.86%، لتصل إلى 2,816,059 حاوية قياسية، مقارنة بـ 2,586,746 حاوية قياسية بالفترة المماثلة من العام 2023م، بينما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 13.79%، لتصل إلى 2,980,842 حاوية قياسية، مقارنة بـ 2,619,548 حاوية قياسية من العام الماضي.