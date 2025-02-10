مسار جديد خلال 30 يوم فقط| حلبة كورنيش جدة تستضيف- للمرة الأولى- الجولتين 3و 4 للفورمولا+إي نهاية الأسبوع

الرياض – هاني البشر

تستعد بطولة العالم للفورمولا إي للعودة إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع الجاري، مع انطلاق الجولتين الثالثة والرابعة على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، التي تستضيف السباق للمرة الأولى في تاريخها وذلك تحت إشراف وزارة الرياضة.

وسيشهد سباق جدة إي بري أول سباقين مزدوجين لهذا الموسم على نسخة معدلة من حلبة كورنيش جدة، وبطول 3 كم، وهي مصممة خصيصًا لسباقات الفورمولا إي والسيارات الكهربائية، وسيضم التصميم الجديد 19 منعطفًا عالي السرعة، ومن المتوقع أن تقدم سيارات GEN3 Evo الجديدة تمامًا، والتي تعد أسرع سيارة أحادية المقعد في رياضة المحركات، عرضًا مذهلًا للجماهير في المدرجات ومن خلال شاشات التلفزيون في منازلهم.

يضم المسار الجديد للحلبة أربعة منعطفات متعرجة جديدة، تتقاطع مع المسار العادي عن المنعطف رقم 4 قبل ظهورها في المنعطفين رقم 21 و22، كما تم تصميم منعطفين متعرجين جديدين بين المنعطفين 25 و26 قبل المنعطف الأخير الذي يؤدي إلى الطريق المستقيم، كما سيضم المسار إلى خط البداية والنهاية منعطفين متعرجين آخرين، الأول يتجه لليسار ثم اليمين ثم اليسار، والثاني منعطف معاكس من اليمين ثم اليسار ثم اليمين قبل الوصول إلى خط البداية، وقد تم الانتهاء من العمل على المسار المعدل في 30 يومًا فقط، ونجح فريق مكون من 120 موظفًا في تنفيذ التغييرات التي ستسمح للفورمولا إي بالتنافس في أسرع حلبة شوارع في العالم لأول مرة يومي الجمعة والسبت نهاية الأسبوع الجاري.

وستشهد البطولة أيضًا، إطلاق نظام التعزيز الكهربائي PIT BOOST، وهي ميزة جديدة توفر زيادة في الطاقة بنسبة 10٪ (3.85 كيلو واط في الساعة) لسيارات السباق، ولكنها ستحتاج للتوقف لمدة 30 ثانية لإعادة الشحن السريع بقدرة 600 كيلوواط، وسيتعين على السائقين والفرق الموازنة بين فوائد هذه الميزة الجديدة، ومخاطر فقدان المركز على المسار أثناء التوقف، ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول نظام PIT BOOST هنا.

وبهذه المناسبة قال أنغوس ميلر، مدير أول للمسار في فورمولا إي: كان تقديم تصميم جديد تمامًا لحلبة كورنيش جدة في غضون 30 يومًا فقط تحديًا كبيرًا، لكن فريقنا المتخصص المكون من 120 شخصًا تعامل مع هذا التحدي بمهارة وتصميم لا يصدقان.

وأضاف: إن نجاح سباق جدة إي بري هو شهادة على التعاون السلس بين فورمولا إي ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، الذين كان دعمهم فعالاً في نجاح هذه الرؤية، وأضاف ميلر: نحن نتطلع إلى رؤية مشجعي فورمولا إي يأتون ويستمتعون بمشاهدة السيارات تتسابق على حلبة كورنيش جدة لأول مرة هذا الأسبوع.

من جهته، قال سامر عيسى الخوري، الشريك الإداري لشركة CBX، الجهة المنظمة لسباق جدة إي بري: نحن متحمسون للغاية لرؤية سباقات الفورمولا إي تصل إلى جدة، وبفضل التعاون الكبير بين CBX، ووزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وسباقات الفورمولا إي، قمنا بتعديل حلبة كورنيش جدة لإنشاء مسار نعتقد أنه سيوفر سباقات كهربائية رائعة للجماهير والسائقين على حد سواء، كان العمل جهدًا جماعيًا حقيقيًا، ولا أطيق الانتظار لرؤية السيارات تتسابق في عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

بعد ستة مواسم ناجحة في الدرعية، نقلت الفورمولا إي سباقاتها إلى مدينة جدة، مما يعكس التزام البطولة بالابتكار والاستدامة، ويتماشى مع رؤية السعودية 2030، وسيقدم سباق جدة إي بري تجربة سباق مبهجة، مما يساهم في نمو رياضة المحركات في المنطقة، ومع إقامة السباق على حلبة كورنيش جدة وخلفيتها المذهلة على ساحل البحر الأحمر، يعد سباق جدة إي بري 2025 بتقديم تجربة لا تُنسى للجماهير والمتسابقين على حد سواء.

الترحيب بعصر GEN3 EVO

شهد الموسم الحادي عشر ظهور السيارة الجديدة GEN3 Evo لأول مرة، وهي قفزة في تكنولوجيا سيارات السباق الكهربائية التي تجمع بين الأداء المذهل، والاستدامة المتطورة، والكفاءة التي لا مثيل لها، وهي تضع معيارًا جديدًا باعتبارها أسرع سيارة أحادية المقعد من حيث التسارع في الاتحاد الدولي للسيارات، حيث تنطلق من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.82 ثانية فقط – أسرع بنسبة 30% من سيارات الفورمولا1 الحالية، ويؤكد هذا الإنجاز على التزام الفورمولا إي الثابت بدفع الابتكار مع إعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية.

أبرز ما يميز السيارة GEN3 EVO:

• التسارع: 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.82 ثانية – أسرع بنسبة 30% من سيارات الفورمولا1 الحالية.

• الديناميكا الهوائية والمتانة: مجموعة هيكل معززة ومُحسَّنة للأداء والمرونة.

• نظام الدفع الرباعي: نظام يساهم في زيادة القوة والإثارة، وهو متاح أثناء المواجهات التأهيلية وبدايات السباق ووضع الهجوم لتحسين التحكم والجر.

• إطارات الجيل التالي: توفر إطارات هنكوك iON المحسنة والتي تشمل 35% من المواد القابلة لإعادة الاستخدام.

• الاستدامة في جوهرها: يضمن الحصول على خلايا البطاريات بناء على معايير التعدين الأخلاقي والمستدام لضمان التأثير الإيجابي على الناس والكوكب.

• لأول مرة، سيتمكن السائقون من فتح نظام الدفع الرباعي خلال اللحظات الحرجة للسباق، مما يوفر تسارعًا وتحكمًا لا مثيل لهما عندما يكون ذلك مهمًا للغاية، وتؤكد السيارة GEN3 Evo على سعي الفورمولا إي المستمر لإعادة تعريف التكنولوجيا مع تمهيد الطريق لمستقبل أكثر اخضرارًا.