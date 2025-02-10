مؤتمر ليب 25 في يومه الثاني.. استثمارات بأكثر من 7.5 مليارات دولار

الرياض : البالد

شهد مؤتمر ليب 25 التقني الدولي في يومه الثاني إطلاقات واستثمارات تقنية هي الأكبر من نوعها في المنطقة، تجاوزت قيمتها 7.5 مليارات دولار، لدعم قطاعات البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار.

ويأتي المؤتمر بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “تحالف” المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة “إنفورما” العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري.

وتفصيلًا لاستثمارات اليوم الثاني؛ أعلنت شركة داتا فولت DataVolt بالتعاون مع نيوم عن استثمار بقيمة 5 مليارات دولار لإنشاء أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مستدام بالكامل بسعة 1.5 جيجا واط في أوكساجون OXAGON ، ليصبح وجهة عالمية في مجال الحوسبة المتقدمة ودعم الابتكار.

وكشفت شركة الفنار عن إطلاق استثمار تطوير أربع مراكز بيانات تصل قدرتها إلى 88 جيجا واط، لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتطوير حلول الأعمال.

وتعزيزًا لقدرات المملكة التقنية، أعلنت شركة الفنار استثمارها 1.4 مليار دولار لتطوير أربعة مراكز بيانات تصل قدرتها إلى 88 ميجاواط، لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتطوير حلول الأعمال.

وتعزيزًا للبنية التحتية الرقمية في المملكة؛ أعلنت شركة موبايلي عن استثمارها 911 مليون دولار في مشاريع إستراتيجية لتطوير البنية التحتية الرقمية تشمل مشاريع في الكوابل البحرية، وتطوير لمراكز البيانات في المملكة، لتعزيز مكانتها كمحور رئيسي للتقنية عالميًا.

كما أعلنت شركة Zoom عن استثمارها 75 مليون دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي والابتكار، وإنشاء مراكز بيانات جديدة لدعم الشركات التقنية والجهات الحكومية في المملكة، مما يسهم في توسيع النمو الرقمي في المنطقة.

وتطويرًا للبنية التحتية الرقمية؛ أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن استثمار 51 مليون دولار في شبكة الألياف الضوئية الخاصة لتعزيز الاتصال وتمكين المستقبل الرقمي في المملكة.

وفي خطوة تبرز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار التقني؛ أعلنت شركة SkyFive عن استثمارها 100 مليون دولار في خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية، مع تركيزها على قيادة قطاع حلول التنقل الجوي المتقدم (AAM) وتعزيز الابتكار في هذا المجال.

وأعلنت شركة “أتش بي إي” عن توسيع نطاق “صناعة سعودية” في المنطقة، وتوطين حلول HPE Aruba لتعزيز البنية التحتية بشبكات آمنة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن المؤتمر يأتي بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “تحالف” المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة “إنفورما” العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري. ويعقد المؤتمر بمشاركة كبار المسؤولين التقنيين، لتبادل الأفكار والآراء، وعقد منتدى مخصص للتواصل بين المستثمرين، لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين.

كما ستُقام تجارب تعليمية وورش عمل وجلسات، يتحدث فيها قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم ومنها فعاليات “LEAP Into Innovation” التي تنظمها هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وستركز النقاشات على موضوعات مستقبلية، مثل الهيدروجين الأخضر، والمدن الخالية من الكربون، والتعدين المستدام، واستكشاف الفضاء.