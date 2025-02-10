كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يفتح باب التقديم للانضمام إلى البرامج المجتمعية

الرياض – محمد الجليحي – خالد مرضاح

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم عن إطلاق مبادرة “نجوم كأس العالم للرياضات الإلكترونية”، وهي مبادرة مجتمعية رائدة مصممة لإتاحة الفرصة أمام مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية المحلية والإقليمية للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتعتبر البطولة هي المنافسة الأكبر في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، وتعود إلى العاصمة السعودية الرياض هذا الصيف، بعد نجاح متميز لنسختها الافتتاحية عام 2024.

ويهدف البرنامج إلى إلهام وتمكين الجيل القادم من المبدعين والمتميزين، وبناء مجتمع مزدهر للقطاع، بالإضافة لاكتشاف ورعاية المواهب المحلية، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي رائد للألعاب والرياضات الإلكترونية.

يدعو برنامج “نجوم كأس العالم للرياضات الإلكترونية” مجموعة واسعة من الأفراد والمنظمات، من بينهم النجوم الصاعدون والمحترفون واللاعبون المتميزون، والمبدعون الموهوبون، والمؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المنظمات والشركات المختلفة، للمشاركة في هذا الحدث الضخم ليصبحوا جزءاً فاعلاً من أكبر منصة عالمية للرياضات الإلكترونية.

سيحظى المشاركون الذين يتم اختيارهم بفرصة مميزة لإبراز مواهبهم ومهاراتهم في مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك منافسات الرياضات الإلكترونية عالمية المستوى، والعروض الموسيقية الحية لفنانين مشهورين، وعروض الكوسبلاي إبداعية، ومعارض المبدعين، حيث يمكن عرض أروع الأعمال الفنية. وستقام كل هذه الفعاليات على هامش مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وتهدف إلى الاحتفاء بالإبداع والمهارة والشغف لدى مجتمع اللاعبين.

ومع عودة كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى بوليفارد رياض سيتي في الفترة من يوليو إلى أغسطس 2025، وتقديمه لحزمة رياضية وترفيهية رائعة لعشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم، سيحظى مرشحي المبادرة من أفراد وشركات على فرصة حصرية للتعرف على كواليس الحدث، والاستفادة من برامج التوجيه والإرشاد، والتواصل مع رواد الصناعة، والمساهمة في إنجاح أضخم حدث عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “نسعى جاهدين لخلق بيئة حاضنة وشاملة، تزدهر فيها المواهب من مختلف جوانب قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. ويشكل الشباب، عنصراً هاماً في هويتنا الثقافية المتنوعة. ويكرّس كأس العالم للرياضات الإلكترونية جهوده للاحتفاء بهذا المجتمع الحيوي وتمكينه، سواء لمنشئ المحتوى، أو مطوري الألعاب، أو المبتكرين، وصولاً إلى الموهوبين في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية.”

وأضاف: “تُجسد البرامج المجتمعية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية حرصنا على تنمية المواهب المحلية، ورعاية الإبداع، وتطوير مجتمع عالمي نابض بالحياة في قطاع الألعاب. ونسعى من خلال منح الأفراد والجهات المختلفة فرصة لعرض قدراتهم الإبداعية وشغفهم بالألعاب، إلى النهوض بهذا القطاع في المنطقة، وإبراز ريادة المملكة العربية السعودية في دعم وتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيد العالمي.”

وستضم نسخة هذا العام من الحدث العالمي مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل، بطولات حماسية، وعروض موسيقية حية، ومناطق مخصصة لعشاق الألعاب القديمة، ومقاهي أنمي، ومسابقات كوسبلاي، واستوديوهات خاصة بالمبدعين، وغيرها الكثير. وسيمنح الحدث المنتظر الملايين من عشاق الألعاب تجارب حصرية تُجسد شغفهم وتلبي تطلعاتهم.

الجدير بالذكر بأن النسخة الافتتاحية من كأس العالم للرياضات الإلكترونية في عام 2024، شهدت مشاركة 1500 لاعب محترف من 100 دولة، تنافسوا في 22 بطولة عبر 21 لعبة مختلفة، على جوائز مجموعها 60 مليون دولار. واجتذبت على مدار ثمانية أسابيع 500 مليون مشاهد عبر الإنترنت، وبلغ عدد الحضور 2.6 مليون شخص.