فرص استثمارية وتجارية.. الشركات السعودية تعزِّز حضورها في افريقيا

البلاد – الرياض

في إطار توجهات المملكة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية، والوصول إلى أكثر من 1.3 مليار نسمة بهذه الأسواق الواعدة ، يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية اليوم الاثنين، زيارة إلى كينيا وتنزانيا ورواندا، يجري خلالها لقاءات ومباحثات عالية المستوى مع مسؤولين كبار في حكومات الدول الثلاث والقطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية وتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات التجارية الهامة.

يضم الوفد الذي يرأسه رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي أكثر من 25 من أصحاب الأعمال يمثلون كبار المستثمرين السعوديين من مختلف القطاعات الاقتصادية وممثلي بعض الجهات الحكومية.

وتسلط هذه اللقاءات الضوء على الفرص الاستثمارية بالمملكة وبيئة الأعمال وفرص الشراكة بين قطاعات الأعمال بمختلف المجالات الاقتصادية.

ويستهل الوفد برنامج زيارته في كينيا بعقد ملتقى الأعمال السعودي الكيني، وفي تنزانيا يعقد الوفد ملتقى الأعمال السعودي التنزاني، ويختتم بعقد ملتقى الأعمال السعودي الرواندي في رواندا، كما يلتقي بعدد من الوزراء والمسؤولين في تلك الدول وممثلي الشركات.

ويقود اتحاد الغرف من خلال سلسلة زياراته الخارجية التي شملت مؤخرًا عشر دول جهودًا لفتح أسواق وفرص جديدة ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.