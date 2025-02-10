«صندوق الشهداء» يحصد جائزة أفضل أماكن العمل

البلاد ــ الرياض

حقَّق صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين جائزة أفضل أماكن العمل في المملكة 2025م، التي تمنحها Great Place to Work. وحصد الجائزة؛ باعتباره أحد أفضل بيئات العمل في المملكة.

ويمثل هذا الفوز إنجازًا يضاف إلى الإنجازات السابقة التي حققها الصندوق في العام المنصرم؛ حيث يعكس هذا التميز عناية الصندوق باستقطاب الكفاءات، والعناية بالموظفين، وتهيئة بيئة العمل وفق أعلى المستويات؛ حرصًا على الأداء المتميز، وكفاءة الإنجاز.

وتُمنح جائزة أفضل أماكن العمل في المملكة؛ تكريمًا للجهات المتميزة في بناء بيئات عملٍ إيجابية وشاملة، تلبي معايير عالمية، وتركز على تقييم ثقافة المؤسسات من خلال مزيج من استطلاعات آراء الموظفين (مؤشر الثقة)، وتحليل سياسات الجهة (مراجعة الثقافة التنظيمية)، عبر معايير تتركز على الثقة في القيادة، ورفاهية الموظفين، والتنمية المهنية، والشمول والتنوع، والتكيف مع المستقبل.

يُشار إلى أنَّ الصندوق حقق جائزة أفضل فريق للموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى شهادة أفضل بيئة عمل، حسب تصنيف المنظمة العالمية «Great Place To Work» المعتمدة في مجال تقييم بيئات العمل لمختلف المنظمات؛ وفقًا لمنهجية عالمية موحدة تُطبَّق في أكثر دول العالم. كما نجح الصندوق مؤخرًا في استقطاب كفاءات متميزة، وعمل على حوكمة الإجراءات، وإصدار عدد من سياسات العمل، الأمر الذي أسهم في تهيئة بيئة متميزة ومحفزة لمزيدٍ من الإنجازات والنجاحات.