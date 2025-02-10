المحليات

دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي

صحيفة البلادaccess_time12 / شعبان / 1446 هـ      10 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض
من منطلق حرص رئاسة الحرس الملكي على تطوير المهارات القتالية والرياضية لمنسوبيها، وتعزيز جاهزيتهم الدائمة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة واحترافية، احتفلت رئاسة الحرس الملكي بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي الثاني لتشكيلات الرئاسة، وبطولة الرماية الرابعة، ومسابقة المشاة الثالثة، تحت رعاية رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري.
وأقيم الحفل بحضور أصحاب المعالي وعدد من كبار ضباط الحرس الملكي ومنسوبيه، حيث شهدت الفعاليات عروضًا رياضية ومنافسات في مختلف الألعاب، إضافةً إلى استعراض مهارات الرماية والمشاة، ما عكس المستوى العالي من الجاهزية والكفاءة لدى المشاركين. وفي ختام الحفل، كرم معالي رئيس الحرس الملكي الفرق الفائزة في الدوري الرياضي وبطولة الرماية، إلى جانب تكريم المتفوقين في مسابقة المشاة, كما كرّم خريجي دورات الأمن والحماية، الذين أكملوا برامجهم التدريبية بنجاح، ليكونوا إضافةً متميزة لقوات الحرس الملكي في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
وأكد معاليه في نهاية الحفل على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز روح المنافسة والانضباط والاحترافية بين منسوبي الحرس الملكي، مشيدًا بالمستوى الذي أظهره المشاركون في مختلف المنافسات والتدريبات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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