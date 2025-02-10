ختام مميز لكأس قرية المعتدل للقدرة والتحمل 2025 في العلا

العلا – هاني البشر

اختتمت منافسات كأس قرية المعتدل للقدرة والتحمل 2025 وسط أجواء رياضية مميزة ومنافسة قوية بين الفرسان، حيث شارك في السباق 100 فارس من 33 دولة، خاضوا التحدي لمسافة 160 كيلومترًا بين تضاريس العلا الساحرة وطبيعتها الخلابة، ضمن منافسات كأس الفرسان للقدرة والتحمل 2025.

وتمكن الفارس سالم ملهوف من الإمارات من تحقيق المركز الأول بعد أداء استثنائي، فيما حلّ مواطنه سعيد الخياري في المركز الثاني، وجاء الفارس ماتياس هيرنانديز من الأوروغواي في المرتبة الثالثة.

وفي ختام السباق، سلم السيد زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بتسليم كأس قرية المعتدل للقدرة والتحمل للفائز الأول، فيما قام الدكتور أنس حسن، المستشار الفني للاتحاد السعودي للفروسية، بتسليم ميداليات المراكز الثلاثة الأولى.

وشهد الحدث حضورًا جماهيريًا مميزًا، عكس الشعبية المتزايدة لرياضة القدرة والتحمل، كما عزز السباق مكانة العلا كوجهة عالمية لرياضات الفروسية في بيئة طبيعية فريدة.

ويأتي تنظيم هذا السباق في إطار حرص الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير رياضات الفروسية، وتعزيز مكانة العلا كوجهة عالمية لهذه الرياضة العريقة، نظرًا لما تمتلكه من مقومات طبيعية وثقافية مثالية. وتسعى العلا إلى استضافة المزيد من الفعاليات الفروسية المتميزة، والتي منها كأس العالم للقدرة والتحمل 2026 بما يسهم في دعم قطاع الرياضة والسياحة، وترسيخ إرث الفروسية العريق في المنطقة.