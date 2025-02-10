جوري طارق تدعم هجوم سيدات القادسية

الدمام-البلاد

تعاقدت إدارة شركة نادي القادسية مع اللاعبة السعودية جوري طارق، قادمة من نادي الاتحاد، وذلك لتدعيم صفوف فريق كرة القدم للسيدات. ووقعت جوري طارق على عقد يمتد حتى 2026، لترتدي القميص رقم 19.

جاء التعاقد مع جوري طارق استمرار للتدعيمات القدساوية في فترة الانتقالات الشتوية، بعد التعاقد مع نجمة هجوم المنتخب السعودي للسيدات، نورة البراهيم، قادمة من نادي الشباب، والتعاقد مع نجمة هجوم المنتخب البرازيلي للسيدات، أدريانا سيلفا، قادمة من أورلاندو برايد الأمريكي.

ولعبت جوري طارق مع فريق الاتحاد منذ النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2023/2022.

وتمتلك جوري طارق خبرة كبيرة؛ حيث تواجدت في أول قائمة للمنتخب السعودي للسيدات، مع المدربة الألمانية مونيكا ستاب.

وخاضت جوري طارق أول مباراة دولية رفقة المنتخب السعودي، أمام جزر سيشل في العام 2022.

من جانبها أبدت جوري طارق سعادتها الكبيرة بالانضمام لصفوف القادسية وقالت: “سعادتي لا توصف بالانضمام لكيان كبير بحجم نادي القادسية، وأتطلع لخوض تجربة جديدة وتحد قوي في مسيرتي الاحترافية”.

وكشفت جوري: “القادسية فريق كبير ولديه طموح للمنافسة على الألقاب،ويعيش نقلة فنية وإدارية كبيرة”. واختتمت: “أتمنى أن أشكل إضافة فنية والاسهام مع بقية اللاعبات في الصعود بالفريق إلى منصات التتويج”.