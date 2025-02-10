تماشيا مع إستراتيجية “الصندوق” .. حواسيب «لينوفو» صناعة سعودية

البلاد – الرياض

تماشيا مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ورؤية 2030 ، احتفلت شركة آلات (الشركة المبتكرة المتخصصة في قيادة التحول في الصناعات العالمية وإنشاء مركز تصنيع عالمي المستوى في المملكة)، بالشراكة مع لينوفو (الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا)، بوضع حجر الأساس لمصنع لينوفو الجديد في الرياض ، والذي يسهم بشكل كبير في الأهداف الاقتصادية للمملكة.

ويُبنى المصنع على موقع بمساحة 200 ألف م2، في “الرياض المتكاملة” التي تديرها شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة ، مصممة بأعلى معايير الاستدامة، وستنتج ملايين أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة بالإضافة إلى الخوادم تحت علامة “صنع في السعودية”.

ويأتي هذا الإنجاز النوعي ، بعد إتمام الصفقة التي أُعلن عنها في 8 يناير الماضي، عقب موافقات المساهمين والجهات التنظيمية، ويُعبر عن إتمام استثمار بقيمة ملياري دولار أمريكي (من خلال سندات قابلة للتحويل بدون فوائد لمدة ثلاث سنوات) إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات التعاون الإستراتيجي التي أُعلن عنها في مايو 2024م.

وسيكون المركز التصنيعي الجديد، الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026م، على بعد 15 دقيقة فقط من مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة (SILZ). كما ستؤسس شركة لينوفو مقرًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الرياض.