بدء التخفيضات الموسمية لرمضان والعيد

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة التجارة بدء التخفيضات الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، وتستمر حتى 5 شوال 1446هـ الموافق 3 أبريل 2025م.

وبينت الوزارة أن عدد رخص التخفيضات للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية لموسم رمضان وعيد الفطر حتى الآن بلغت أكثر من ألفي رخصة، شملت أكثر من مليون منتج، أبرزها: الأزياء، والأدوات المنزلية بأنواعها، والأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية، والعطور وغيرها، وبإمكان المنشآت التجارية والمتاجر إصدار الرخص إلكترونيًا عبر: sales.mc.gov.sa .

وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح «الباركود» الظاهر في ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة”.