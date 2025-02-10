الإقتصاد

بدء التخفيضات الموسمية لرمضان والعيد

صحيفة البلادaccess_time12 / شعبان / 1446 هـ      10 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة التجارة بدء التخفيضات الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، وتستمر حتى 5 شوال 1446هـ الموافق 3 أبريل 2025م.

وبينت الوزارة أن عدد رخص التخفيضات للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية لموسم رمضان وعيد الفطر حتى الآن بلغت أكثر من ألفي رخصة، شملت أكثر من مليون منتج، أبرزها: الأزياء، والأدوات المنزلية بأنواعها، والأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية، والعطور وغيرها، وبإمكان المنشآت التجارية والمتاجر إصدار الرخص إلكترونيًا عبر: sales.mc.gov.sa  .

وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح «الباركود» الظاهر في ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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