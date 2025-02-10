بدء أعمال السجل العقاري لـ (40) حيًا بمحافظة القطيف

الرياض : البلاد

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (30.297) قطعة عقارية في (40) حيًا بمحافظة القطيف و(18) قطعة عقارية في محافظة حريملاء، ابتداءً من 23 فبراير، وحتى نهاية يوم 29 مايو 2025م.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمحافظة القطيف: (الرويحة، الكوثر ، البدر، غرناطة، الخليج، الفردوس، المنتزه، الديرة، العقيق، البستان، النقى، قرطبة، عنك، السلام، الخصاب، النسيم، الطف، الغدير، المحار، النور، البوادي، النرجس، الجميمة، الريف، العوامية، الزارة ، الثريا، الصفا، العمل، المنار، العروبة، الربوة، ام الساهك، حزم ، المروة، الحزم، البدور، الرحاب،

المصيف، أبو معن)، كما يشمل التسجيل عددًا من القطع العقارية على طريق الرياض سدير القصيم القديم في محافظة حريملاء.

وبينت أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة, منوهةً أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة.

وأشارت الهيئة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل, داعية ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

يذكر أنه بعد تسجيل العقار سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.