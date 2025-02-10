الرياضة القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني جونزاليس حتى 2027

الدمام-البلاد

جددت إدارة نادي القادسية عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس لمدة موسمين؛ ليكمل مهامه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم حتى 2027. ميشيل أثبت كفاءته من خلال الإنجازات البارزة التي حققها، أبرزها قيادته للفريق الكروي الأول الموسم الماضي للصعود إلى دوري روشن السعودي مروراً بإيصال الفريق إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتقديم أداء استثنائي في الدوري بتحقيق 13 فوز في الدور الأول والحفاظ على شباك نظيفة في 11 مباراة، كما أنه قاد الفريق للمنافسة بين الأربعة الأوائل في جدول الدوري بأسلوب لعب مميز وفعال، حيث جمع 41 نقطة بعد فوزه في 13 لقاء وتكبد الفريق 4 خسائر فقط وتعادل في مناسبتين. تجديد عقد المدرب ميشيل يعكس ثقة النادي في قدراته برؤية طويلة الأمد لمواصلة البناء على هذه النجاحات. ويتطلع فرسان الشرقية لمواصلة التقدم تحت قيادة المدرسة الأسبانية فيما هو قادم من المنافسات. وسبق للمدرب الإسباني تحقيق 4 ألقاب وهي دوري يلو وبطولة الدوري اليوناني مرتين مع أولمبياكوس، إضافة إلى كأس اليونان مرة واحدة خلال مسيرته التدريبية، كما أشرف في إسبانيا على ريال مدريد كاستيا وخيتافي بالإضافة إلى إشبيلية ورايو فايكانو ومالقا، وفي اليونان أولمبياكوس،ومن فرنسا أولمبيك مارسيليا،وأونيفرسيداد ناسيونال المكسيكي.