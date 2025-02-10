السواحة مفتتحا مؤتمر “ليب 25”: 14.9 مليار دولار استثمارات «ذكية» جديدة في المملكة

البلاد – الرياض

بأرقام طموحة تعكس الآفاق الطموحة لثمار الرؤية السعودية 2030 لمستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي، أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، في الكلمة الافتتاحية لفعاليات “ليب التقني 2025” في الرياض، أمس ، أن المؤتمر سيشهد إطلاقات واستثمارات تتجاوز 14.9 مليار دولار.

وقال السواحة إن المنطقة تشهد تحولات سريعة، حيث تمثل المملكة 50 % من القوة التقنية، ما يجعلها واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، وقد زاد عدد المختصين التقنيين من 150 ألفاً إلى 381 ألفاً، الأمر الذي يعكس تسارع النمو التقني والابتكاري.

تفصيلا ، شهد افتتاح المؤتمر، اعلان شركة «غروك» بالتعاون مع “أرامكو ديجيتال” عن استثمار 1.5 مليار دولار، لتوسيع استثماراتها في الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت “جوجل” عن استثمارات في البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي بإطلاق تجمع لتلبية الطلب المحلي والعالمي، فيما كشفت “داتا بريكس” عن استثمار 300 مليون دولار في بناء خدمات تمكين مطوري التطبيقات من الابتكار.

أيضا أطلقت شركة “علي بابا كلاود” برنامج تمكين الذكاء الاصطناعي في المملكة وتعاون “مع أكاديميتي “طويق” و”إس تي سي” لتدريب المواهب الوطنية ، فيما أعلنت “سامبا نوفا” عن استثمار بقيمة 140 مليون دولار لإنشاء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي.

وانطلاقاً من المملكة، أعلنت شركة “سيلز فورس” عن استثمار 500 مليون دولار في بناء منصة “هايبر فورس” لخدمة عملاء الشركة في المنطقة. وأعلنت “تينسينت كلاود” عن استثمار 150 مليون دولار لإطلاق أول منطقة سحابية في الشرق الأوسط من المملكة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ، فيما أعلنت شركة “آي كي آر” بالشراكة مع “جي دي إتش” عن الاستثمار في تطوير مراكز بيانات.