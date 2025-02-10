المحليات

التراث السعودي يبهر زوار مهرجان أسترالي

صحيفة البلادaccess_time12 / شعبان / 1446 هـ      10 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض
شاركت سفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا في مهرجان التعددية الثقافية الوطني الأسترالي لعام 2025، الذي انطلق في العاصمة كانبيرا ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 120 دولة عربية وأجنبية، وسط حضور رسمي وثقافي واسع.
واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، سلطان بن فهد بن خزيم عددًا من المسؤولين والشخصيات والسفراء العرب والأجانب، الذين زاروا الخيمة الثقافية السعودية، التي عكست الهوية التراثية والثقافية للمملكة؛ حيث احتوى الجناح السعودي على مجموعة من الصور واللوحات التوثيقية للمعالم الأثرية والتاريخية في المملكة.
كما تضمنت الخيمة جناحًا خاصًا بمبادرة” عام الحرف اليدوية 2025″ التي تهدف إلى إبراز الحرف التقليدية السعودية، وتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا، في إطار الجهود المبذولة؛ للحفاظ على هذا الموروث الثقافي، ونقله للأجيال القادمة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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