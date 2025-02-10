الرياضة الاتفاق يؤكد غياب موسى ديمبيلي حتى نهاية الموسم

الدمام-البلاد

أعلنت إدارة نادي الاتفاق عن تعرض مهاجم الفريق الأول الهداف الفرنسي موسى ديمبيلي، لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مجريات اللقاء الأخير الذي خاضه الفريق أمام الأخدود في نجران. وبناءً على الفحوصات الطبية، تقرر أن يخضع ديمبيلي لعملية جراحية خلال الأسبوع المقبل، التي سيغيب على أثرها لمدة تتراوح من 7 إلى 9 أشهر، على أن يبدأ بعد ذلك برنامجاً علاجياً مكثفاً تحت إشراف الجهاز الطبي والبدني للفريق.