الرياضة

الاتفاق يؤكد غياب موسى ديمبيلي حتى نهاية الموسم

صحيفة البلادaccess_time12 / شعبان / 1446 هـ      10 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
أعلنت إدارة نادي الاتفاق عن تعرض مهاجم الفريق الأول الهداف الفرنسي موسى ديمبيلي، لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مجريات اللقاء الأخير الذي خاضه الفريق أمام الأخدود في نجران.

وبناءً على الفحوصات الطبية، تقرر أن يخضع ديمبيلي لعملية جراحية خلال الأسبوع المقبل، التي سيغيب على أثرها لمدة تتراوح من 7 إلى 9 أشهر، على أن يبدأ بعد ذلك برنامجاً علاجياً مكثفاً تحت إشراف الجهاز الطبي والبدني للفريق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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