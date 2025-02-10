الإقتصاد

استثمارات وابتكارات في معرض”ريستاتكس العقاري”

صحيفة البلادaccess_time12 / شعبان / 1446 هـ      10 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
يشهد القطاع العقاري في المملكة قفزات نوعية ، عززت الثقة في السوق واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين.
في هذا السياق ، تستعد العاصمة الرياض لاستضافة “معرض ريستاتكس العقاري 2025″، خلال الفترة من 17 إلى 20 فبراير الحاري ، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعزيز التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمارات العقارية، وتنويع مصادر الدخل.
وسيكون المعرض بمثابة نقطة التقاء أساسية بين المطورين العقاريين والمستثمرين والجهات الحكومية والخبراء في القطاع، حيث سيتم عرض أحدث المشاريع العقارية والابتكارات في هذا المجال. وسيشمل المعرض أيضًا جلسات نقاشية وورش عمل تغطي مواضيع متنوعة، مثل التطوير العقاري، والتكنولوجيا العقارية، والتمويل والاستثمار.
ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 45,000 زائر، إلى جانب 800 جهة عارضة، تشمل البنوك وشركات التمويل العقاري والغرف التجارية، بالإضافة إلى مطورين عقاريين وخبراء في المجال.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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