أمير منطقة المدينة المنورة يزور محافظة خيبر ويستقبل المواطنين

المدينة المنورة : البلاد

أكد صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أميرُ منطقة المدينة المنورة، أنَّ القيادةَ الرشيدة تُولي اهتمامًا بالغًا بتنمية جميع محافظات المملكة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، بما يواكب تطلعات رؤية 2030.

جاء ذلك خلال زيارة سموِّه التفقدية إلى محافظة خيبر، تأتي ضمن جولاته على المحافظات للاطلاع على منظومة الخدمات المقدَّمة للسكان والزوار.

ورأس سموُّه اجتماعَ المجلس المحلي بمحافظة خيبر، بحضور المحافظ فيصل المطيري، وعددٍ من مسؤولي المحافظة وأعضاء المجلس, وجرى خلال الاجتماع، استعراضُ عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات التنموية والبلدية، التي بلغت قيمتُها الإجمالية نحو 195 مليون ريال، وشملت مشاريعَ البنية التحتية في المجالات البلدية والمياه، إضافةً إلى مشروع صيانة الطرق بالمحافظة والمراكز التابعة لها، كما استمع سموُّه إلى شرحٍ عن سير الخدمات في قطاعَي الصحة والتعليم.

وأشار سموُّ أمير منطقة المدينة المنورة خلال الاجتماع إلى أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية لتعزيز جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، مؤكدًا أنَّ الجهود مستمرة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تضع المواطن في صميم أولوياتها، باعتباره الركيزةَ الأساسيةَ في مسيرة التطوير والازدهار.

وعلى صعيدٍ متصل، نقل لأمير سلمان بن سلطان تحياتِ القيادة الرشيدة إلى أهالي محافظة خيبر خلال لقائه بالمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية في المحافظة.

وأكد أنَّ المشاريعَ التنمويةَ في محافظة خيبر، بما في ذلك المشاريعُ المتعلقة بالمواقع التاريخية، تحظى بأهميةٍ كبيرةٍ نظرًا لدورها الواعد في دعم القطاع السياحي وتعزيز الاستثمارات، موضحًا أنَّ هذه المشاريع تُنفَّذ وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، لافتًا إلى أنها ستُسهم في تعزيز مكانة محافظة خيبر وجعلها بيئةً جاذبةً للاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة والتنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء، ألقى المواطن عبدالوهاب العنزي كلمةً نيابةً عن أهالي محافظة خيبر، أعرب فيها عن اعتزاز أهالي المحافظة بزيارة سموِّ أمير منطقة المدينة المنورة، التي تعكس اهتمامه بالتنمية والوقوف على احتياجات المواطنين، وجهوده في تعزيز برامج التنمية بالمنطقة