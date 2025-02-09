 نونيز يقترب من مغادرة ليفربول لدوري روشن

البلاد- جدة

ذكرت تقارير عالمية اليوم الأحد عن عدم رغبة الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، في استمرار اللاعب داروين نونيز.

وقالت شبكة ” anfield watch” البريطانية: إن سلوت يريد تغيير خط هجوم ليفربول في “ميركاتو” الصيف المقبل ومن ضمن التغييرات التي يرغب فيها التخلي عن نونيز.

وأشارت الشبكة إلى أن رغبة سلوت تتزامن مع وجود عرض سعودي لضم اللاعب في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية عالمية سابقة قد أشارت إلى وجود اهتمام من قبل النادي الأهلي للحصول على خدمات المهاجم الأوروغوياني نونيز في الموسم المقبل.

ويتألق نونيز بقميص ليفربول؛ إذ ساهم في 11 هدفًا مع الفريق هذا الموسم على الرغم من عدم الدفع به بشكل أساسي في أغلب مباريات الفريق.