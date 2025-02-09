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 نونيز يقترب من مغادرة ليفربول لدوري روشن
الرياضة

 نونيز يقترب من مغادرة ليفربول لدوري روشن

صحيفة البلادaccess_time11 / شعبان / 1446 هـ       9 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ذكرت تقارير عالمية اليوم الأحد عن عدم رغبة الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، في استمرار اللاعب داروين نونيز.

وقالت شبكة ” anfield watch” البريطانية: إن سلوت يريد تغيير خط هجوم ليفربول في “ميركاتو” الصيف المقبل ومن ضمن التغييرات التي يرغب فيها التخلي عن نونيز.

وأشارت الشبكة إلى أن رغبة سلوت تتزامن مع وجود عرض سعودي لضم اللاعب في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية عالمية سابقة قد أشارت إلى وجود اهتمام من قبل النادي الأهلي للحصول على خدمات المهاجم الأوروغوياني نونيز في الموسم المقبل.

ويتألق نونيز بقميص ليفربول؛ إذ ساهم في 11 هدفًا مع الفريق هذا الموسم على الرغم من عدم الدفع به بشكل أساسي في أغلب مباريات الفريق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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