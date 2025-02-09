موجز اقتصادي

مواصفات الجودة

بحث المدير العام لمنظمة (إيسيسكو) الدكتور سالم المالك، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، آفاق التعاون بين الجانبين في مجال الجودة وتعزيز الوعي بها، وآليات تبنيها كمرتكز تنموي لتجويد الأداء في مختلف المجالات. كما اتفقا على العمل المشترك والتعاون من أجل اعتماد المواصفات المستحدثة في الجودة من قبل جهات الاختصاص الإسلامية والدولية.

إسكان حائل

استعرض أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي، مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، المهندس محمد البطي عددًا من مشاريع الإسكان التنموي في المنطقة، وأبرز مستجدات الأعمال الإنشائية والإنجاز في المشاريع التنموية والبنى التحتية ومعالجة التشوهات البصرية التي تنفذها الأمانة والبلديات. وقد تجول الرئيس التنفيذي بمركز ازدهار المدن الذي يعنى بتعزيز جودة الحياة وفق مؤشرات المدن الحديثة.

حرب الرسوم

في تصعيد متزايد لحربه التجارية مع شركاء الولايات المتحدة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتزم الكشف عن رسوم جمركية “انتقامية”. وعلى مدى الأيام الماضة انتقد ترمب الرسوم التي تفرضها دول أخرى على البضائع الأميركية، بحجة أن بلاده بحاجة إلى “صفقة عادلة”، في الوقت الذي يهدد فيه بفرض تعريفات جمركية جديدة شاملة على واردات الصلب والأدوية وغيرها من القطاعات الرئيسية.