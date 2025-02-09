مؤتمر ليب25 يشهد استثمارات ومشاريع بأكثر من 14.9 مليار دولار

الرياض : البلاد

انطلقت اليوم, أعمال مؤتمر “ليب 2025” في الرياض، الحدث التقني الأبرز الذي يجمع رواد الابتكار والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، ليؤكد مكانة المملكة كمركز رئيسي للتحول الرقمي ووجهة جاذبة للاستثمارات التقنية.

وشهد المؤتمر، في يومه الأول، الإعلان عن استثمارات ومشاريع في قطاع الذكاء الاصطناعي بأكثر من 14.9 مليار دولار، مما يعزز دور المملكة كقوة محورية في رسم ملامح المستقبل الرقمي عالميًا.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى تمكين وتنمية المهارات الرقمية، وتحفيز نمو الشركات التقنية الناشئة، مما يعزز الحراك الابتكاري في المملكة، ويرسخ من مكانتها كمركز للتقنية والابتكار، وكبيئة جاذبة للشركات التقنية الرائدة عالميًا، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء الإعلان خلال الكلمة الافتتاحية لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، مع انطلاق فعاليات المؤتمر، الذي يستمر حتى الأربعاء القادم بشعار “نحو آفاق جديدة”، مؤكدًا أن هذه الإطلاقات والاستثمارات الضخمة جاءت بدعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لتمكين قطاع التقنية ودعمه لتحول المملكة نحو اقتصاد مبتكر ومستدام معتمد على الذكاء الاصطناعي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

ويأتي المؤتمر بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “تحالف” المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة “إنفورما” العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري.

وتفصيلًا للاستثمارات العالمية لأول أيام المؤتمر، شهد إعلان شركة Groq بالتعاون مع Aramco Digital عن استثمار قدره 1.5 مليار دولار لتوسيع استثمارات الشركة في مجال الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتتبوأ المملكة مكانة رفيعة ومتقدّمة في الذكاء الاصطناعي عالميًا، كما شهد المؤتمر إعلان شركتي آلات ولونوفو عن استثمار قدره (مليارا دولار) لبناء مركز للتصنيع والتقنية متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتأسيس مقر إقليمي لشركة لينوفو في الرياض.

وترسيخًا لمكانة المملكة كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، أعلنت Google عن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق تجمع عالمي في المملكة لتلبية الطلب الإقليمي والعالمي.

ودعمًا لجهود المملكة في قيادة الذكاء الاصطناعي باللغة العربية عالميًا، أعلنت Qualcomm عن إتاحة النموذج اللغوي علّام على سحابة كوالكم للذكاء الاصطناعي، وإطلاق حاسوب ALLaM AI PC وتمكين حلول الذكاء الاصطناعي السحابية للمطورين لدعم الابتكار التقني.

وشهد المؤتمر إعلان Alibaba Cloud عن إطلاق برنامج تمكين الذكاء الاصطناعي في المملكة، بالإضافة إلى تعاونها مع أكاديميتي طويق وstc لتدريب المواهب الوطنية في التقنيات المتقدمة، والإسهام في تشكيل مستقبل رقمي مبتكر مستدام.

وتمكينًا للمواهب الوطنية الرقمية، أعلنت شركة databricks عن استثمارها 300 مليون دولار في بناء خدمات PaaS المتكاملة لتمكين مطوري التطبيقات من الابتكار، والإسهام في تنمية مهارات الكفاءات الوطنية في هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

وأعلنت شركة SambaNova عن استثمار 140 مليون دولار لإنشاء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار.

وتعزيزًا لريادة المملكة كمركز إقليمي للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات، أعلنت شركة KKR بالشراكة مع gulf data hup الاستثمار في تطوير مراكز بيانات بسعات تصل إلى 300 مبجا واط.

وانطلاقًا من السعودية أعلنت sales force عن استثمارها في بناء منصة Hyperforce لخدمة عملاء الشركة في المنطقة من خلال المملكة العربية السعودية باستثمار 500 مليون دولار.

وتعزيزًا للبنية التحتية والابتكار الرقمي إقليميًا أعلنت Tencent Cloud عن استثمارها 150 مليون دولار لإطلاق أول منطقة سحابية لـTancent Cloud في الشرق الأوسط من المملكة مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي.