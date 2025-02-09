مؤتمر “ليب” يستشرف مستقبل التقنية

البلاد – الرياض

تنطلق اليوم الأحد ، أعمال المؤتمر التقني “ليب” الأكثر حضوراً بالعالم،، في نسخته الرابعة تحت شعار “نحو آفاق جديدة”، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال العاصمة الرياض، ويستمر حتى 12 فبراير الحالي، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “تحالف” بالتعاون مع شركة «إنفورما» العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

يشارك في مؤتمر «ليب» هذا العام بنخبة من الخبراء والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية التقنية ، وأكثر من 1800 جهة عارضة تقنية، و1000 متحدث، و680 شركة ناشئة، حيث تضم هذه النسخة أكثر من 20 مساراً، مثل: التقنية المالية، والتجارة بالتجزئة، والألعاب، والثورة الصناعية الرابعة، والفضاء، والتقنية الصحية، والاقتصاد الإبداعي، والمدن الذكية، والتقنية التعليمية، إلى جانب مسار التقنية الرياضية و«رؤية المملكة 2030» الجديدين هذا العام، إضافة إلى مسارات أخرى.

ويعقد المؤتمر خلال أيامه «ليالي ليب»، الحدث الذي يجمع بين الثقافة والتقنية، في حين يعود «ديب فيست» للعام الثالث على التوالي، برعاية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بمشاركة نخبة من رواد الذكاء الاصطناعي.

مسابقات وجوائز

وتنظم النسخة الرابعة من “ليب” مسابقة “روكت فيول”، المخصصة للشركات الناشئة، بجوائز تتجاوز مليون دولار، مثل جائزة «ليب» بقيمة 250 ألف دولار، التي تمنح لأقوى وأبرز شركة ناشئة في المسابقة، وجائزة «النجم الصاعد» بقيمة 150 ألف دولار، التي تمنح للشركة الناشئة ذات البداية الأقوى، وجائزة «أفياتريكس» بقيمة 150 ألف دولار، التي تُمنح للشركة الناشئة المبدعة بقيادة النساء المؤسسات، وجائزة «التقنية من أجل الإنسانية» بقيمة 150 ألف دولار، التي تُمنح لأفضل شركة ناشئة تخدم الإنسانية، وجائزة «آفاق جديدة»، بقيمة 150 ألف دولار، التي تمنح لأفضل شركة ناشئة تعمل في الميتافيرس وويب 3، وجائزة «الذكاء الاصطناعي» بقيمة 150 ألف دولار، التي تُمنح لأفضل شركة ناشئة تقدم حلولاً واستخدامات رائدة للذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن مؤتمر “ليب” قد اختتم نسخته العام الماضي بعدد زوار فاق 215 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس أهمية المؤتمر وريادته على مستوى العالم؛ ويعود هذا العام بشكل أكبر، وبتجارب أكثر تنوعاً وتميزاً في فضاءات التقدم.