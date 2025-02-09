في يومها الأول.. فعاليات شتاء جدة 2025 تستقطب أكثر من 5 آلاف زائر

جدة : البلاد

شهدت فعاليات معرض “شتاء جدة 2025 ” في ساحة النورس على شاطئ البحر الأحمر، حضورًا لافتًا تجاوز أكثر من 5 آلاف زائر في يومه الأول.

وتتميز الفعاليات التي تستمر لمدة 7 أيام، بأجواء شتوية تجمع بين الترفيه، الفنون، والتسوق، بمشاركة 25 جهة حكومية وخاصة، قدمت أكثر من 30 نشاطًا مختلفًا يناسب جميع الفئات العمرية، أسهم في جذب الأهالي وزوار المحافظة للفعاليات.

وتتيح الفعالية للزوار تجربة فريدة تشمل عروضًا فنية والحرف اليدوية، وألعابًا ترفيهية عائلية، ومعرضًا لتسوق المنتجات المحلية، إضافة إلى فعالية تجربة طهي مميزة عبر مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي، مع دخول مجاني للجميع.

وتوفر فعالية ” شتاء جدة 2025 ” منصة لرواد الأعمال والعلامات التجارية الناشئة لعرض منتجاتهم والتفاعل مع جمهور واسع، إضافة إلى تشجيع الشباب السعودي على إبراز مواهبهم في مختلف المجالات.