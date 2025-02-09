“فريق ليجون 13″ يحقق لقب الفرق.. و”ميرونك” بطلًا لفردي بطولة ليف جولف الرياض 2025

الرياض – محمد الجليحي

اختتمت يوم أمس السبت 8 فبراير 2025م، منافسات بطولة ليف جولف الرياض المقدمة من معادن، التي تُعد الحدث الافتتاحي وأول بطولة ليلية في موسم دوري ليف جولف العالمي لهذا العام، وشهدت مشاركة نجوم اللعبة في ملعب نادي الرياض للجولف على مدار 3 أيام.

وتُوّج البولندي أدريان ميرونك لاعب فريق “كليكس” بلقب منافسات الأفراد ضمن بطولة ليف جولف الرياض، بعد أن نجح في تصدر جدول الترتيب بتسجيله 17 ضربة تحت المعدل، وجاء في المركز الثاني مناصفة الإسباني جون رام قائد فريق ليجون 13، والكولومبي سيباستيان مونيوز لاعب فريق “توركي” بتسجيلهما 15 ضربة تحت المعدل.

وعبّر ميرونك عن سعادته بالفوز باللقب كونه يأتي مع انطلاقة الموسم الجديد وهو ما سيمنحه دفعة إيجابية استعدادًا لثاني محطات الموسم في أستراليا. وقال ميرونك عقب التتويج: “كانت الحُفر الأخيرة صعبة بعض الشيء، وبدأ هذا الأمر من الحفرة العاشرة، كما أن سيباستيان قام بتسجيل بعض الضربات تحت المعدل، وشعرت بالتوتر ، ولكني سعيد جدًا بتحقيق لقبي الأول في ليف جولف، عملت بجد في الفترة الماضية ومن الرائع أن تكون النتيجة النهائية بهذا الشكل”.

وفي الجانب الآخر، توّج فريق ليجون 13، بلقب منافسات الفرق ضمن بطولة ليف جولف الرياض، بعد أداء مميز طوال أيام البطولة لجميع أعضاء الفريق وهم: الإسباني جون رام، والإيرلندي الشمالي توم ماكيبين، والإنجليزي تيريلهاتون، والأمريكي كاليب سورات، حيث نجحوا في تسجيل 50 ضربة تحت المعدل، وبفارق مريح بلغ 11 ضربة تحت المعدل عن أقرب منافسيهم أصحاب المركز الثاني مناصفة فريق ريبر، وفريق رينج جوتس.

وأكد جون رام قائد فريق ليجون 13 الفائز باللقب العام لمنافسات الفرق فينهاية الموسم الماضي، بأن الفوز بلقب أولى بطولات الموسم الجديد في الرياض يُعد أفضل طريقة لبدء حملة الدفاع عن اللقب، وبأن التشكيلة الحالية للفريق قادرة على تكرار الإنجاز، وأضاف: “الفوز بلقب الفرق في البطولة الافتتاحية للموسم للسنة الثانية على التوالي هو أمر استثنائي.

وكانت الجولة الأولى مميزة حيث استطعنا تسجيل 24 ضربة تحت المعدل، وأتبعناها بجولة ثانية قوية. الخبرة التي أمتلكها إلى جانب تيريل، وموهبة اللاعبين الشباب توم وكاليب، هي ما تجعلني متفائلًا بشكل كبير فيما يتعلق بمستقبل الفريق واستمرارنا لفترة طويلة في تحقيق الإنجازات”.

الجدير بالذكر بأن بطولة ليف جولف الرياض تعتبر الحدث الافتتاحي لموسم 2025م من دوري ليف جولف العالمي، وتستكمل المنافسات بالبطولة الثانية التي ستقام بمدينة أديليد الأسترالية (14 – 16 فبراير)، تليها البطولة الثالثة في هونغ كونغ (7 – 9 مارس)، كما ستقام رابع البطولات في سنغافورة (14 –16 مارس)، ومن ثم البطولة الخامسة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من (4 – 6 إبريل).

وسيتنافس المشاركون خلال البطولة السادسة في مكسيكو سيتي (25 – 27 إبريل)، وستنتقل المنافسات في البطولة السابعة مطلع شهر مايو إلى كوريا الجنوبية وتحديدًا في الفترة (2 – 4 مايو)، وتعود بعد ذلك للولايات المتحدة الأمريكية للبطولتين الثامنة والتاسعة، في العاصمة واشنطن (6 – 8 يونيو)، ومنها إلى دالاس في الفترة من (27 – 29 يونيو)، وستكون عاشر بطولات الموسم في إسبانيا (11 – 13 يوليو)، وتليها بطولة المملكة المتحدة (25 – 27 يوليو).

وستعود البطولات للولايات المتحدة الأمريكية في آخر 3 بطولات، بداية ببطولة شيكاغو (8 – 10 أغسطس)، وتعقبها بطولة إنديانابوليس (15 – 17 أغسطس)، ومن بعدها في ولاية ميشيغان في الفترة من (22 – 24 أغسطس).