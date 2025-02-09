المحليات

طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة

صحيفة البلادaccess_time11 / شعبان / 1446 هـ       9 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

طريف : البلاد

 سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, أقل درجة حرارة بالمملكة بدرجتين مئويتين تحت الصفر، وذلك بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

 ووثقت عدسة هيئة وكالة الأنباء السعودية صباح اليوم, مشاهد لتراكم بلورات الصقيع فوق النباتات،في ظاهرة تعكس برودة الأجواء الشتوية التي تشهدها المنطقة.

 من جانبه، نبّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر محافظة طريف بكتلة هوائية شديدة البرودة، تبدأ من اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع، متوقعًا أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين صفر و 3 درجات تحت الصفر، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأجواء الباردة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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