سفراء جولف السعودية يشاركون في أجواء استثنائية تحت الأضواء خلال LIV Golf” الرياض”

الرياض – محمد الجليحي

اختتم أبرز سفراء جولف السعودية مشاركتهم في بطولة LIV Golf الرياض، التي أُقيمت خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير في نادي الرياض للجولف. وباعتبارها أولى بطولتين دوليتين للجولف تستضيفهما المملكة هذا الشهر، شكلت البطولة محطة مهمة في تعزيز مكانة السعودية كوجهة عالمية لرياضة الجولف، وساهمت في إلهام وتشجيع الأجيال الجديدة من عشاق هذه الرياضة في المملكة.

وشهدت ملاعب نادي الرياض للجولف مشاركة سفراء جولف السعودية داستن جونسون وتالور كوتش وهارولد فارنر الثالث وجايسون كوكراك الذين استعرضوا مهاراتهم المميزة في لعبة الجولف أمام الجمهور ومحبي اللعبة. وبالإضافة إلى المنافسة في البطولات والمسابقات الدولية، يتضمن دور سفراء جولف السعودية المساهمة في دعم البرامج المخصصة لتدريب الناشئين والإشراف على المواهب الصاعدة والترويج لرياضة الجولف السعودية على الساحة العالمية.

وعلى صعيد الحضور المحلي، تم اختيار المحترف السعودي الصاعد خالد عطية، الذي انضم مؤخراً إلى برنامج سفراء الجولف السعودي، حيث شارك في البطولة إلى جانب أهم الأسماء في لعبة الجولف على مستوى العالم، مما يؤكد على الدور المتنامي للسعودية في رياضة الجولف.

ويتكوّن برنامج سفراء الجولف السعودي من 20 عضواً من مختلف مناطق العالم، ويتألف من مجموعة من نجوم جولة السيدات الأوروبية، وجولة الـ LPGA، وجولة آسيا، ونجوم .LIV Golf ويُسهم هؤلاء النجوم العالميين في تعزيز مشاركة الجماهير في هذه الرياضة، وتحويل المملكة إلى وجهة بارزة عالمياً للجولف، وجعلها مصدر إلهام للمهتمين بها.

وفي إطار جهود جولف السعودية لتطوير هذه الرياضة، يسهم السفراء أيضاً في تحفيز المواهب السعودية وتزويد اللاعبين بالخبرات اللازمة لتحسين مهاراتهم ومساعدتهم على الانتقال من الهواية إلى ممارسة اللعبة بشكل احترافي.

وتواصل “جولف السعودية” جهودها لتوسيع نطاق انتشار رياضة الجولف ورفع مستوى اللعبة، حيث تسعى إلى إشراك اللاعبين الشباب، وزيادة مستويات المشاركة، بالإضافة إلى احتضان المواهب الواعدة. ومن خلال استضافة بطولات عالمية وتوفير برامج متميزة لتطوير اللعبة، ترسخ المملكة مكانتها باعتبارها مركزاً رائداً لاستقطاب ورعاية لاعبي الجولف من المحترفين والهواة.

وفي ظل التطور المتسارع الذي تشهده المملكة لتصبح مركزاً رائداً لرياضة الجولف على مستوى العالم، يمثّل تواجد اللاعبين المحترفين في الرياض فرصة مثالية للّاعبين الشباب للاطلاع على مسيرتهم الحافلة والاستفادة من خبراتهم، واستلهام روح المنافسة لتحقيق التميز في أرقى البطولات العالمية.

كما تعمل جولف السعودية على إحداث نقلة نوعية في رياضة الجولف داخل المملكة، من خلال إطلاق المبادرات الطموحة التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة، وتطوير المواهب، وتعزيز مكانة السعودية كوجهة عالمية للجولف. ويشمل ذلك استضافة البطولات الدولية، وتنفيذ برامج تطوير الناشئين، وإقامة الشراكات العالمية لضمان نمو مستدام للرياضة.

ومن خلال توفير مرافق عالمية المستوى، وبرامج تعليمية مبتكرة، وفرص تدريبية متميزة، تسعى جولف السعودية إلى تمكين اللاعبين السعوديين من المنافسة على الساحة الدولية، إضافةً إلى جعل الجولف أكثر سهولة وشمولية للجميع، سواء للهواة أو المحترفين.