دوران على رأس تشكيلة الجولة 19 من دوري روشن

البلاد- جدة

أزاحت شبكة “سوفا سكور” العالمية الستار عن التشكيلة المثالية للجولة 19 من دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025.

وكانت الجولة 19 قد انتهت أمس السبت، وعاد الاتحاد لتصدر ترتيب دوري روشن بعد تعادل الهلال مع ضمك.

وضمت التشكيلة جون داروين المنضم حديثًا لصفوف النصر، وحارس ضمك نيتا الذي تصدى لركلة جزاء الهلال، والثنائي المنافس على لقب الهداف التاريخي عمر السومة وعبدالرزاق حمدالله.

وجاءت تشكيلة الجولة 19 من دوري روشن على النحو التالي:

في حراسة المرمى: نيتا “ضمك”

في خط الدفاع: ناتشو هيرنانديز “القادسية” – ديميرال “الأهلي” – ويسلي هوديت “الشباب”.

في الوسط: مصعب الجوير “الشباب” – همام الهمامي “الخلود” – سعد بقير “الوحدة”.

الهجوم: جون دوران “النصر” – حمدالله “الشباب” – عمر السومة “العروبة” – أوباميانج “القادسية”.