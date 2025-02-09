تتويج الفائزين ببطولة المملكة لفنون القتال المختلطة في جدة

جدة -عائشة الشهري

توِّج رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة عبدالعزيز جليدان، والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله الهزاع، يوم أمس، الفائزين في بطولة المملكة لفنون القتال المختلطة للفئات الثلاث (ناشئين وشباب وكبار ) التي أقيمت على صالة جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمحافظة جدة.

وحقق اللاعب يوسف عقيل, ذهبية وزن أقل من 34 كجم لفئة البراعم للأعمار من 12-13 سنة، فيما حقق الفضية اللاعب عبدالله الشريف، والبرونزية للاعب عبدالعزيز الزهراني، وفي منافسات وزن أقل من 40 كجم, حقق ذهبية الوزن مصعب العتيبي, والفضية للاعب البراء غانم, والبرونزية للاعب سعود الحربي، وفي منافسات وزن أقل من 48 كجم, حقق الذهبية اللاعب بسام الرشيدي, والفضية للاعب تيم قستي, والبرونزية للاعب علي البيتي.

فيما حقق اللاعب عمر شاهين الميدالية الذهبية في وزن أقل من 52 كجم، وحقق الفضية اللاعب محمد الزهراني، والبرونزية أحمد عبدالله، وفي ختام منافسات فئة الناشئين حقق ذهبية وزن من 57.1 – 62 كجم, اللاعب عبدالرحمن برنجي، والفضية للاعب نعمه طعمه، والبرونزية للاعب خالد الحمدان.

وفي فئة الناشئين للأعمار 14 – 15 عامًا, حقق اللاعب جواهر خاسانوف ذهبية وزن أقل من 52 كجم، وحقق فيصل الفرائضي فضية الوزن, والبرونزية للاعب أُبي الغامدي، وفي منافسات وزن أقل من 57 كجم, نال أنس الزهراني الميدالية الذهبية، فيما حقق يزيد القحطاني الميدالية الفضية، ونال يزن القرشي البرونزية، وفي منافسات وزن أقل من 62 كجم, حقق هشام الأعجم الذهبية، فيما نال الفضية عمر يوسف، والبرونزية لخالد عبدالرحمن، وحقق ذهبية وزن أقل من 67 كجم إبراهيم الخويلدي، والفضية للاعب فارس حامسان، والبرونزية للاعب خميس سعد، واختتمت فئة الناشئين بمنافسات أوزان 72.1 إلى 77.1 كجم, حيث أسفرت عن تحقيق اللاعب معاذ الشعلي للذهبية، والفضية للاعب عبدالله الشعلان، والبرونزية ليوسف رحمه.

وفي منافسات فئة الشباب للأعمار من 16 – 17 سنة, حقق اللاعب أنس الزهراني ذهبية وزن أقل من 52.2 كجم، واللاعب وسام الغامدي فضية الوزن، فيما نال يوسف الريمي ذهبية وزن أقل من 56،7 كجم، والفضية للاعب عبدالإله القحطاني، ونال عمر عنبه الميدالية البرونزية، وشهدت منافسات وزن أقل من 61،3 كجم, حصول هيف القحطاني على الذهبية، وعبدالرحمن القحطاني على الفضية، وعبدالعزيز الفريح على البرونزية، وحقق اللاعب عبدالإله مير عالم ذهبية وزن أقل من 70،3 كجم، ونال الفضية إلياس الغامدي، والبرونزية للاعب عبدالله آل سقلب.

وفي منافسات الكبار 18 عامًا وأكبر، نال اللاعب عبدالإله الفاهوم ذهبية وزن أقل من 52،1 كجم، في حين حقق منصور آل سلطان الفضية، وحصل إياد الغامدي على البرونزية، فيما نال الميدالية الذهبية للوزن أقل من 56،7 كجم, اللاعب عبدالله الخضري, والفضية للاعب محمد سليمان, والبرونزية من نصيب اللاعب سعود العضلي، وفي منافسات وزن أقل من 77،1 كجم, نال راباني غابييف الميدالية الذهبية، وحقق عناد باعويضان الفضية، واللاعب خالد صعب البرونزية، أما في منافسات وزن أقل من 83.9 كجم, حقق خليفة الجناحي ذهبية الوزن, ونال عبدالرحمن جناحي الفضية, وحصل عمر الظاهر على البرونزية، وفي نزالات وزن 93 إلى 120 كجم, حقق اللاعب ناصر الصليلي الذهبية، وعبدالله القحطاني الفضية، فيما اختتمت البطولة في منافسات وزن أكثر من 120 كجم, بتحقيق سهيل القفراشي الميدالية الذهبية، وحصول محمد الصبياني على الفضية، ومحمد حسن على البرونزية.

وفي جوائز أفضل الأندية حقق نادي (فينكس) المركز الأول، و(المقاتل) المركز الثاني, و(أرو) المركز الثالث. ونال اللاعبون عبدالرحمن برنجي، أنس الزهراني، هيف القحطاني، وعبدالإله الفاهوم جائزة أفضل لاعب، كلٌّ في فئته التي شارك فيها.

وأشاد رئيس الاتحاد عبدالعزيز جليدان, بالمستويات الفنية التي ظهرت في هذه البطولة مقارنة مع البطولات السابقة، مشيرًا إلى أنها ستعكس نتائجها الفنية على مستوى ونتائج المنتخب السعودي بتحقيق المزيد من الميداليات في المشاركات القادمة.