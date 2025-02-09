«بيلدكس مكة» بانوراما لابتكارات البناء والديكور

البلاد – مكة المكرمة

على مدى ثلاثة أيام ، شهد المعرض التخصصي الثاني للعقار والبناء والديكور “بيلدكس”، والذي نظمته الغرفة التجارية بمكة ، إقبالا واسعا من المهتمين بالعقار والبناء والديكور، بمشاركة عدد من الجهات والشركات المتخصصة العاملة في مجالات الإسكان والعقار، وتصاميم البناء والتشييد.

وقد تناولت الجلسات خدمات مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم وتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أفضل الأدوات لتيسير تطبيقها على المنتجات الصناعية وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى مناقشة “التسويق الدولي” من خلال التعريف بسبل تهيئة المنشآت للتسويق الدولي، والفرق بينه وبين التسويق المحلي، كما تنولت الجلسات تفعيل الاستفادة من المواقع التاريخية وتعزيز علاقة نموذج التنمية المستدامة المقترح بمرتكزات وبرامج رؤية 2030، ودور النموذج في خلق فرص واعدة وتنمية اقتصادية محلية متنوعة، وتنمية القطاع السياحي بهدف الوصول إلى ١٥٠ مليون سائح سنويًا.

ويعدّ معرض “بيلدكس” واحدًا من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع البناء والتشييد، حيث يتيح لزواره الاطلاع على أحدث الابتكارات في مواد وتقنيات ومعدات البناء والتشييد، في ظل النهضة الكبيرة لهذا القطاع الحيوي في المملكة.