انتصار الصفا والأهلي والوحدة في ختام الجولة (14) من ممتاز كبار اليد

الدمام-البلاد

حققت فرق الصفا والأهلي والوحدة الانتصار في ختام مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي (2024-2025م)، التي جرت أمس السبت.

وتقدم الصفا لمركز الوصافة، بعدما تغلب على متذيل الترتيب فريق الروضة بنتيجة (35-21)، وانتصر الأهلي على مستضيفه العدالة بنتيجة (28-30)، وحقق الوحدة الفوز على الترجي بنتيجة (27-34).

وأسفرت نتائج باقي مواجهات الجولة عن فوز الخليج على المحيط (14-35)، وتفوق مضر على القارة (20-30)، وانتصار النور على الزلفي (23-32)، بينما تعادل الابتسام مع الهدى (25-25).

بهذه النتائج، واصل الخليج انفراده بصدارة الترتيب العام للدوري برصيد (27) نقطة، بتبعه الصفا ثانياً بـ (24) نقطة، ثم الأهلي ومضر في المركزين الثالث والرابع توالياً بـ (23) نقطة، والهدى خامساً بـ (22) نقطة، والنور سادساً بـ (18) نقطة، والقارة سابعاً بـ (11) نقطة، ثم الابتسام ثامناً بـ (10) نقاط.

ويأتي المحيط والزلفي في المركزين التاسع والعاشر توالياً بـ (9) نقاط، يتبعهم الوحدة في المركز الحادي عشر برصيد (8) نقاط، والترجي في المركز الثاني عشر بـ (6) نقاط، ويقع العدالة في المركز الثالث عشر بـ (5) نقاط، ويتذيل الروضة الترتيب بـ (3) نقاط في المركز الرابع عشر.