الهدى يتوج بكأس السوبر السعودي البحريني

الدمام-البلاد

توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الهدى بلقب النسخة الثانية من كأس السوبر السعودي البحريني، عقب تغلبه على نظيره الشباب البحريني بنتيجة (26 – 30)، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس السبت على صالة مدينة خليفة الرياضية بمملكة البحرين، وسط حضور جماهيري مميز.

فرض الهدى سيطرته على المواجهة منذ البداية، حتى تمكن من توسعة الفارق إلى (4) أهداف خلال مجريات الشوط الأول، الذي انتهى بفارق هدفين للهدى وبنتيجة (14 – 16).

الشباب البحريني بدأ الشوط الثاني بكل قوة، ونجح في معادلة النتيجة والتقدم بفارق هدف، لكن الهدى تمكن من العودة سريعا، والتقدم من جديد حتى أنهى المواجهة لصالحه بفارق أربعة أهداف وبنتيجة (26 – 30).

يذكر أن لقب السوبر السعودي البحريني هو اللقب الخارجي الأول لنادي الهدى في ثاني مشاركاته الخارجية، في الوقت الذي يمتلك فيه لقبين على المستوى المحلي.