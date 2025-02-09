“المرض الحلو” يتصدر أعمال مؤتمر الغدد

البلاد ــ جدة

استأنف مؤتمر الشرق الأوسط للغدد والسكري والسمنة؛ الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للسكري والسمنة؛ أعماله بجدة أمس ، من خلال عقد عدد من الجلسات العلمية؛ تمحورت في آخر المستجدات في إدارة وعلاج الأمراض المختلفة والتي منها أورام الغدد الصماء العصبية.

وناقشت جلسه علمية بمشاركة نخبة من المختصين أحدث التطورات والمستجدات في علاج مرض جريفز، وأحدث التوصيات العلاجية تجاهه، وإدارة مرض السكري، والفوائد السريرية لإستراتيجية، وعلاج اضطرابات الدهون، وأحدث خيارات العلاج لها، إلى جانب تناول دراسة حديثة علاقة علاج جاردينس مع أمراض الكلى في مرضى السكري.

وتطرق المؤتمر لموضوعات حول أحدث التطورات في علاج السكري والسمنة، ومنها التحول في علاج السكري من النوع الثاني: مع استعراض الإرشادات الحديثة، وأبرز التغييرات في التوصيات العلاجية حيال السمنة وتأثيرها على الصحة والاقتصاد، ومدى أهمية تغيير نمط الحياة مع التطورات الدوائية الحديثة.

كما خصص المؤتمر محاضرة عن متلازمة القلب والأيض والكلى، وأخرى عن عصر علاج لوميتابيد، وأدوية مكافحة السمنة:، مع مناقشة فعالية الأدوية الحديثة، وتجاوز النمط المعتاد لنتائج مرض السكري من النوع الثاني.

وطرح المؤتمر من خلال جلسة علمية متخصصة حملت عنوان “التقنية الحديثة في علاج مرض السكري؛ جوانب تزويد الممارسين والمتخصصين الصحيين بآخر التحديثات والمستجدات حول معايير رعاية مرضى السكري، والتعمق لدى المرضى المصابين بالسكري، وإمكانية صيام مريض السكري النوع لشهر رمضان المبارك.

كما جرى خلال المؤتمر مناقشات علمية حول مستجدات في العلاج في مرض السكري “النوع الأول والثاني” بمشاركة الأطباء والاستشاريين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين الجمعية العلمية السعودية للسكري والسمنة مع العديد من الجهات المختصة والخبراء في مجالي السكري والسمنة.