“السعودية للكهرباء” تعزز صداقتها للبيئة

البلاد – الرياض

ضمن الجهود الوطنية لتعزيز تبني مصادر الطاقة النظيفة في المملكة، وفي خطوة رائدة لعزيز الاستدامة ، أبرمت الشركة السعودية للكهرباء مذكرة تفاهم مع “هيتاشي إنرجي” لاعتماد تقنية متطورة للمفاتيح وقواطع الدوائر الكهربائية خالية من غاز سداسي فلوريد الكبريت ، أحد الغازات الدفيئة.

ووقعت مذكرة التفاهم في مقر الشركة السعودية للكهرباء بالرياض، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية (المكلف) بالشركة السعودية للكهرباء المهندس ناصر محمد السلمي، والمدير العام لشركة هيتاشي إنرجي في المملكة محمد المصري.

وتقدم التقنية المقترحة بدائل صديقة للبيئة في صناعة المفاتيح وقواطع الدوائر الكهربائية عالية ومتوسطة الجهد بحيث تستخدم بدائل لغاز سداسي فلوريد الكبريت كوسيط عازل. وقال المهندس ناصر السلمي: يمثل تبني حلولا صديقة للبيئة وذات كفاءة ، خطوة مهمة في رحلتنا نحو تعزيز الاستدامة في صناعة الكهرباء والتحول للطاقة النظيفة والوصول للحياد الكربوني الصفري وفق رؤية المملكة 2030، لمستقبل أكثر استدامة”.

من جهته أشاد رئيس وحدة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في (هيتاشي إنرجي) فابيو لويز بهذه الشراكة ، مؤكدا الالتزام بتقديم حلول مبتكرة تدعم البنية التحتية للطاقة النظيفة، وتسهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية.