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شاهد.. الإطاحة بـ 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والاتجار بها في 3 مناطق

صحيفة البلادaccess_time11 / شعبان / 1446 هـ       9 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن المتابعة الأمنية لنشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها فيها، وبناء على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بالوزارة، تم ضبط وتفكيك (3) شبكات إجرامية تمتهن تهريب المواد المخدرة والاتجار بترويجها في مناطق عسير وجازان والشرقية، وتنسيق نقلها إلى مناطق أخرى في المملكة، وغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بها، وقد تم القبض على (19) عنصرًا من المتورطين في نشاطاتها، بينهم (5) من وزارة الداخلية، و(7) من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و(3) من وزارة الدفاع، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف الوطن وشبابه بالمخدرات، وستتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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