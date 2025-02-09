” أشجار ذكية ” على طريق المخواة ناوان

البلاد ــ الباحة

أطلقت أمانة منطقة الباحة في المخواة أمس مشروع التشجير الذكي على الطريق الرابط بين المخواة وناوان, بحضور محافظ المخواة غلاب غالب أبو خشيم، وذلك في مرحلته الأولى التي تشمل زراعة 7000 شجرة.

ويعد هذا المشروع إحدى المبادرات الفريدة والنوعية التي تتبناها بلدية محافظة المخواة، حيث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الري، وتحليل التربة، وضبط استهلاك المياه مما يضمن أعلى معدلات النجاح للنباتات المزروعة, كما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الغطاء النباتي، والحد من التصحر وخفض الانبعاثات الكربونية.

وشهدت الحملة مشاركة العديد من الجهات الحكومية، وفرق الكشافة وعدد من التطوعين الذين أسهموا في زراعة الأشجار ونشر الوعي البيئي حول أهمية التشجير ودوره في تحسين المناخ.

وأكد القائمون على المشروع أن التشجير الذكي يمثل مستقبلًا واعدًا في تعزيز المساحات الخضراء، عبر استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق كفاءة أعلى في الري والتشجير، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.