3 مواجهات نارية في ختام الجولة الـ 19 بدوري روشن

تختتم اليوم السبت، منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن” بـ 3 مواجهات.
ويستضيف الخلود نظيره الرياض على ملعب نادي الحزم بالرس، والأخدود يواجه الاتفاق على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، وضمك يستضيف الهلال على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
وكانت الجولة قد انطلقت بـ 3 مواجهات يوم الخميس الماضي، حيث فاز القادسية على الرائد 0/2، وخسر الخليج أمام الشباب بنتيجة 5-1، وفاز الاتحاد على التعاون بنتيجة 2-1.
واستؤنفت مباريات الجولة يوم الجمعة، حيث انتصر العروبة على الوحدة بنتيجة 4-2، وفاز النصر على الفيحاء بنتيجة 3-0، وتمكن الأهلي من عبور الفتح بنتيجة 2-0.
ويحتل فريق الاتحاد المركز الأول في ترتيب دوري روشن برصيد 49، وخلفه الهلال برصيد 46 نقطة، بينما يوجد النصر في المركز الثالث برصيد 41 نقطة بالتساوي مع القادسية صاحب المركز الرابع في عدد النقاط.
ويوجد الأهلي في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، متفوقا على الشباب صاحب المركز السادس بـ 6 نقاط.
وفي المراكز المهددة بالهبوط، يحتل الرائد المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، وخلفه الوحدة بالمركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، بينما يوجد الفتح في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.
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