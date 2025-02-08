نادي سباقات الخيل يكشف عن قوائم المشاركين المحتملين في مهرجان كأس السعودية 2025

الرياض – محمد الجليحي

عالم السباقات على موعد مع صراع العمالقة في مواجهة تجمع بين “رومانتيك واريور” (إيرلندا)، “وايت اباريو” (أمريكا)، “لوريل ريفر” (امريكا)، و”فوريفر يونق” (اليابان) في نسخة متوهجة من كأس السعودية (فئة1) البالغة جائزته 20 مليون دولار، الحدث الأبرز ضمن مهرجان كأس السعودية الذي يَعِدُ عشاق السباقات بإثارة غير مسبوقة على مدار يومي 21 و22 فبراير الجاري.

“رومانتيك واريور”، الفائز ثلاث مرات بكأس هونج كونج، سيخوض تحديًا مختلفاً في مشاركة هي الأولى له على المضمار الرملي، بقيادة الخيال الذي دأب على قيادته باستمرار جيمس ماكدونالد. الجواد الذي يدربه داني شوم سيواجه بطل كأس دبي العالمي للعام الماضي “لوريل ريفر”، بإشراف المدرب بوبات سيمار، والياباني “فوريفر يونق”، بطل الديربي السعودي (فئة 3) لعام 2024 بإشراف المدرب يوشيتو ياهاقي.

“وايت أباريو”، بطل بريدرز كب (الفئة 1) في 2023 والفائز بسباق بيغاسوس (الفئة 1) في 2025، والذي يتدرب الآن بإشراف المدرب سافي جوزيف، يتجه إلى السعودية في رحلته الثانية بعد مشاركته في نفس السباق العام الماضي.

التمثيل الياباني القوي يزداد قوة بمشاركة جوادين من إسطبلات المدرب نوبورو تاكاقي هما “أوشبا تيسورو” (اليابان)، وصيف كأس السعودية العام الماضي، و”ويلسون تيسورو” (اليابان). كما سيخوض “رامجيت” (اليابان) بإشراف شوزو ساساكي السباق في محاولة لتسطير فوز ياباني جديد.

الولايات المتحدة ستكون حاضرة بقوة في الحدث من خلال ممثليها “راتل آند رول” الذي يدربه كيني مكبيك والفائز بالشوط المحلي المؤهل لكأس السعودية كأس خادم الحرمين الشريفين (فئة 3)، إلى جانب الأمريكي “لوكد” وصيف كأس بيقاسوس العالمي (فئة 1) بإشراف المدرب تود بليتشر.

“ووك أوف ستارز” (الولايات المتحدة)، الفائز مؤخرًا بسباق تحدي آل مكتوم (فئة 1) في مضمار ميدان، سيكون الممثل الثاني للمدرب المقيم في دولة الإمارات بوبات سيمار. بينما يشارك “فاكتر شيفال” (إيرلندا)، الذي حل ثالثًا خلف “ووك أوف ستارز” في نفس السباق، ممثلًا عن فرنسا بإشراف المدرب جيروم رينييه.

أما التحدي المحلي في النسخة السادسة من السباق الأغلى في العالم، فسيقوده الجواد “إل كوديغو” (الأرجنتين) بإشراف المدرب عبدالعزيز مشرف.

وتعليقًا على قائمة المشاركين المحتملين في كأس السعودية لهذا العام، قال صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل: ”

بهذه المناسبة، أرفع اسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – على دعمهما الكبير والمتواصل لهذا الحدث العالمي.

وأضاف سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل قائلا: “كأس السعودية يحظى بمتابعة شاملة من قبل سمو ولي العهد – يحفظه الله – الذي سخر لنا جميع الإمكانيات في سبيل استمرارية نجاحه الباهر وتصدره الساحة العالمية لسباقات الخيل حتى بات كأس السعودية محطة مهمة في روزنامة السباقات العالمية ومحط أنظار كبار الملاك والمدربين والخيالة الدوليين في روزنامة إعداد مشاركات الخيل الأبطال الموسمية طمعاً في المشاركة في كأس السعودية بجميع محطاته المؤهلة وصولاً إلى الأمسية الكبرى والأغلى عالمياً”.

و نحن سعداء بالمستوى العالي والثقل النوعي للمشاركين في كأس السعودية هذا العام، ونتطلع إلى يومين رائعين من السباقات على ميدان الملك عبدالعزيز لاستقبال أفضل الجياد الموجودة في الساحة العالمية والمرتبطين بها والترحيب بهم في المملكة العربية السعودية.”

وأضاف سموه: “مع ترقية شوطي كأس البحر الأحمر وكأس الرياض للسرعة إلى تصنيف الفئة الثانية دولياً هذا العام، نواصل العمل على تطوير وترقية مهرجان كأس السعودية بهدف استقطاب أبرز الجياد وتقديم أفضل ما في سباقات الخيل إلى الجمهور العالمي. أتمنى التوفيق لجميع الملاك والمدربين والخيالة وهم يضعون اللمسات الأخيرة على تحضيرات جيادهم المشاركة في مهرجان كأس السعودية، ونتطلع بإثارة كبيرة إلى يومي 21 و22 فبراير.”

ترشيحات قوية في الأشواط المصاحبة لكأس السعودية

تتميز هذه النسخة من مهرجان كأس السعودية بعودة عدد من الأبطال السابقين لخوض المنافسات مجددًا في مختلف الأشواط، ومن بينهم “سبيرت دانسر” (بريطانيا)، الذي يشارك في ملكيته سير أليكس فيرغسون بإشراف المدرب ريتشارد فاهي، والذي توج العام الماضي بكأس نيوم (فئة 2) البالغة جائزته 2 مليون دولار.

هذا الجواد المنتسب للفحل الأسطوري “فرانكل” سيكون أحد ممثلين اثنين لبريطانيا في هذا السباق العشبي لمسافة 2100 متر، إلى جانب “بيرسيكا” (إيرلندا)، بإشراف المدرب ريتشارد هانون .كما ينضم إليهما الفائز بسباق الفئة الأولى “الرفاع” (فرنسا)، إلى جانب “ترست يور إنستينكتس” (إيرلندا) كممثلين للمدرب جوزيف أوبراين.

من اليابان، يستعد “شين إمبرور” (فرنسا)، الذي حل ثالثًا في ايريش شامبيون ستيكس (فئة 1)، لخوض التحدي بإشراف المدرب يوشيتو ياهاقي، إلى جانب مواطنه “كيلر أبيليتي” (اليابان)، بإشراف المدرب تاكاشي سايتو.

ومن ألمانيا يشارك في السباق “ستريت” ممثلًا للمدرب ماريان فولك فايسماير، إلى جانب “هونتد دريم” (إيرلندا) بإشراف المدرب حمد الجهني ممثلاً لدولة قطر، بالإضافة إلى “سوفرين سبيرت” (بريطانيا)، بإشراف المدرب جابر رمضان ممثلًا لمملكة البحرين.

كأس الرياض للسرعة لمسافة1200 متر البالغة جائزته 2 مليون دولار سينطلق لأول مرة بتصنيفه الجديد (الفئة 2) واستقطب مجموعة رفيعة من المشاركين يتقدمهم “ستريت نو شيسر” (الولايات المتحدة)، الفائز بسباق بريدرز كب سبرنت العام الماضي، ممثلاً للمدرب الأمريكي دان بلاكر.

يسعى الياباني “ريميك” للاحتفاظ بلقبه في كأس الرياض الذي فاز به العام الماضي، حيث يعود مجددًا هذا العام بإشراف المدرب كويشي شينتاني، فيما يتعزز الحضور الياباني بالفائزة في سباق كابيلا ستيكس (فئة 3) “غابييز سيستر” (اليابان) بإشراف المدرب كازوتومو موري.

في كأس الـ1351 للسرعة (فئة 2) البالغة جائزته 2 مليون دولار، يسعى “اناف” (إيرلندا) للحفاظ على لقبه بإشراف المدرب البريطاني ميك أبلبي. وكان الجواد كان قد حقق الفوز في النسخة الماضية بقيادة الخيال روسا رايان، الذي سيتولى قيادته مجدداً هذا العام.

أما التحدي الأمريكي في الشوط، فيقوده الفائز بسباق فرانكلين-سيمبسون ستيكس (فئة 1) “هوارد وولوفيتز”، والذي يسعى لمنح بلاده أول انتصار في هذا السباق، علماً أنه يعدّ الممثل الثاني للمدرب خوسيه فرانسيسكو دي أنجيلو في مهرجان كأس السعودية، حيث سبق له تدريب “بينتورناتو” الذي حلّ ثالثًا في الديربي السعودي (فئة 3) العام الماضي.

وتتصدر مرشحي اليابان في السباق الفرس “تين هابي روز” بإشراف المدرب دايسوكي تاكاياناقي الفائزة بكأس فيكتوريا (فئة 1) والتي حلّت بالمركز الرابع مؤخرًا في سباق بريدرز كب مايل.

كما يعود للمنافسة في السباق الجواد البريطاني “بايلاين” الذي حلّ ثالثًا العام الماضي بإشراف المدرب ألان سميث المقيم في البحرين، ويشارك “تاسك فورس” (بريطانيا) بإشراف المدرب روجر فاريان، فيما يقود التحدي المحلي للمملكة الثنائي “أنكل” (بريطانيا) و”مليان” (بريطانيا) بإشراف المدرب ثامر الديحاني.

ذهب لقب كأس البحر الأحمر (فئة 2) البالغة جائزته 2.5 مليون دولار الى المدرب الايرلندي ايدان اوبراين والذي يعود إلى المنافسة بالسباق هذا العام من خلال ممثله “كونتنيوس” (اليابان)، الفائز بسباق سانت ليجر (فئة 1) في العام 2023.

وهناك تمثيل بريطاني قوي في السباق من خلال “ديره مايل” (إيرلندا) الذي حلّ رابعًا في ديربي إبسوم (فئة 1) العام الماضي بإشراف المدرب أوين بروز، إلى جانب الفائز في مهرجان رويال آسكوت “قريقوري” (بريطانيا) بإشراف الثنائي جون وثيدي قوسدن، و”الناير” (بريطانيا) بإشراف المدرب توم كلوفر. وتضم القائمة أيضاً ممثلي اليابان “بيزنتاين دريم”، والجواد الفرنسي “برساج نوكتورن”، بالإضافة إلى ممثل الإمارات “ترافلقر سكوير” (فرنسا).

الفرس اليابانية “مايراد لوف”، التي لم تُهزم حتى الآن، تتصدر قائمة مرشحي الديربي السعودي (فئة 3) البالغة جائزته 1.5 مليون دولار، بإشراف المدرب كويشي شينتاني، حيث تسعى الفرس للانضمام إلى قائمة الفائزين اليابانيين في السباق الذي نال لقبه العام الماضي “فوريفر يونق” بإشراف المدرب يوشيتو ياهاقي، وفي هذا العام يدفع ياهاقي بالفرس “ميسترس”، فيما تتعاظم الفرص اليابانية في السباق بمشاركة كل من “هابي مان” (اليابان) و”شين فوريفر” (أمريكا).

على صعيد آخر، يبرز اسم “غوستينو” الفائز بسباق (فئة 1) في الأرجنتين بإشراف المدرب خوليو أولاسكوقا المقيم في الإمارات، إلى جانب “قولدن فيكوما” بإشراف المدرب الإماراتي أحمد بن حرمش. وهناك أيضًا الجواد الأمريكي “سايكلون ستيت” بإشراف المدرب شاد سمرز، علاوة على تمثيل قوي من من إيرلندا والمملكة المتحدة.

في كأس عبية كلاسيك للخيل العربية الأصيلة (فئة 1) البالغ جائزته 2 مليون دولار، يتطلع “تلال الخالدية” إلى تحقيق انتصاره الثاني بعدما توّج بلقبه الأول عام 2023. الجواد البالغ من العمر سبع سنوات، والذي يشرف على تدريبه ناصر بن مطلق، يستعد لمواجهة منافسين دوليين من الإمارات، وقطر، وفرنسا، بالإضافة إلى ترشيحات سعودية قوية.

في العام الماضي، فاز “تلال الخالدية” أيضًا بكأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة (فئة 1) البالغ جائزته 1.5 مليون دولار، والتي ستقام مجددًا في اليوم الأول من مهرجان كأس السعودية (21 فبراير). هذا العام، ينضم إلى السباق زميله في الإسطبل “عسفان الخالدية”، الذي سيخوض التحدي في السباق الممتد لمسافة 2100 متر على المضمار العشبي. قد يواجه “عسفان الخالدية” منافسين بارزين مثل “متباهي عذبه” و”أرَيج” وكلاهما من أصل فرنسي، إضافة إلى القادم من سلطنة عمان “صني دو لوب” (فرنسا)، و”ار بي كينق ميكر” (أمريكا) ممثلًا للإمارات ضمن آخرين.

الشوط السعودي الدولي البالغة جائزته 500,000 دولار استقطب اهتمامًا عالميًا واسعًا بترشيحات لجياد من إيطاليا، إسبانيا، جمهورية التشيك، قطر، والبحرين، بالإضافة إلى الترشيحات السعودية المحلية، ما يرسم ملامح منافسة دولية قوية بين جياد النخبة.