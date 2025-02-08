مدرب النصر: سيماكان وأوتافيو جاهزان للكلاسيكو أمام الأهلي

أكد المدير الفني لفريق النصر ستيفانو بيولي، جاهزية الفرنسي محمد سيماكان والبرتغالي أوتافيو، لمواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام الأهلي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحقق فريق النصر فوزاًً على نظيره الفيحاء، مساء الجمعة، بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن.

وقال ستيفانو بيولي في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الفيحاء: “سيماكان وأوتافيو يعملان بالنادي، وحسب رأيي سيكونان جاهزين للمباراة القادمة”.

وأضاف: “سنستعد جيداً للمباراة القادمة أمام فريق محترم، والعمل الجاد يجعلنا نذهب للعب أمام خصم محترم والعودة بالنقاط الثلاث”.

وتابع: “كانت مباراتنا أمام الفيحاء جيدة، فريقنا لعب بشكل جيد أمام خصم محترم لم يترك لنا مساحات خاصة في الشوط الأول ولكن فريقنا كان صبوراً”.

وواصل: ” لعبنا أمام فريق يلعب بالخلف وينتظرنا، عالجنا أخطاءنا بالعمل والجدية وهذا ما جعلنا لا نستقبل أي هدف”.

وأتم : “تماريني ليست قوية ولكن نلعب كل ثلاثة أيام مباراة، مبارياتنا كثيرة والتمارين أكثرها استشفاء، لعبنا 4 مباريات خلال عشرة أيام ومن الطبيعي الإجهاد”.