الرياضة

مانشستر سيتي يعبر ليتون أورينت ويتأهل للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي

صحيفة البلادaccess_time10 / شعبان / 1446 هـ       8 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور الخامس (ثمن النهائي)، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما نجح في تحويل تأخره بالنتيجة إلى ريمونتادا أمام مضيفه فريق ليتون أورينت (2-1) اليوم السبت، ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بريسبان رود.

تلقى مانشستر سيتي هدفًا مباغتًا في الدقيقة 16 من الشوط الأول، بعد تسديدة بعيدة المدى غالطت أورتيجا وسكنت الشباك. الأوزبكي خوسانوف أدرك التعادل لمانشستر سيتي بالدقيقة 56 بعد غير اتجاه تسديدة ريكو لويس، وأكمل دي بروين الريمونتادا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

 

وتجرى قرعة الدور الخامس (ثمن نهائي) كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد غد الاثنين.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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