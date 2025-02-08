مانشستر سيتي يعبر ليتون أورينت ويتأهل للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي

البلاد- جدة
تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور الخامس (ثمن النهائي)، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما نجح في تحويل تأخره بالنتيجة إلى ريمونتادا أمام مضيفه فريق ليتون أورينت (2-1) اليوم السبت، ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بريسبان رود.
تلقى مانشستر سيتي هدفًا مباغتًا في الدقيقة 16 من الشوط الأول، بعد تسديدة بعيدة المدى غالطت أورتيجا وسكنت الشباك. الأوزبكي خوسانوف أدرك التعادل لمانشستر سيتي بالدقيقة 56 بعد غير اتجاه تسديدة ريكو لويس، وأكمل دي بروين الريمونتادا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 79.
وتجرى قرعة الدور الخامس (ثمن نهائي) كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد غد الاثنين.