الرياضة فينيسيوس يرفض التجديد للريال ويدرس عرض الهلال

جدة – البلاد أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الشكوك حول مستقبله مع ريال مدريد، بعد أن رفض العرض الأول الذي قدمته له إدارة الفريق الملكي؛ من أجل تجديد عقده. وينتهي عقد “فيني” مع ريال مدريد في عام 2027، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو. وقالت صحيفة (ذا أثليتيك) البريطانية: إن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً ارتبط بالانتقال إلى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في أغسطس 2024، وأن ممثلي فينيسيوس أجروا مناقشات بشأن إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديداً إلى نادي الهلال، الذي ينوي ضم فينيسيوس؛ لتعزيز صفوفه في كأس العالم للأندية، خصوصًا بعد رحيل نيمار. وأعرب النادي الملكي- آنذاك- عن استعداده لتجديد العقد، لكن اللاعب فضل الانتظار حتى نهاية الموسم قبل الدخول في مفاوضات. وأفادت تقارير أن ممثلين سعوديين قاموا بإعادة التواصل مع ممثلي اللاعب في ديسمبر الماضي، وأكدوا أن فينيسيوس يعد أحد الأسماء الرئيسة، التي يريد مسيرو الدوري السعودي التعاقد معها الصيف المقبل. وأكدت الصحيفة أن “فيني” وممثليه يسعون للحصول على زيادة في الرواتب؛ لتعكس- بشكل أفضل- مكانته كأحد أفضل اللاعبين في العالم، حيث إن راتبه الحالي يبلغ حوالي 15 مليون يورو، بعد تحقيقه مكافآت متنوعة؛ بما في ذلك فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي “فيفا”. واستجابةً لطلب النادي، تم عقد اجتماع في فالدبيباس في منتصف يناير الماضي بين أعضاء من إدارة مدريد وممثلي فينيسيوس، وكذلك أحد أفراد عائلته، حيث قوبل الاقتراح الأول من النادي، الذي شمل زيادة في الراتب بالرفض، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات. وفي أكتوبر الماضي، أشار اللاعب البرازيلي إلى أنه يرغب في البقاء مع الريال “إلى الأبد”، حيث قال:” ما زلت شابًا. أريد أن أبقى هنا إلى الأبد، وأساهم بأكبر قدر ممكن في هذا الفريق، الذي منحني كل شيء منذ وصولي هنا”. وفي المجمل، شارك فينيسيوس جونيور في 293 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 101 هدفًا، وقدم 83 تمريرة حاسمة. وهناك لاعب برازيلي آخر في ريال مدريد تحت أنظار الهلال، وهو رودريغو الذي يقدم مستويات رائعة رغم أنه لا يعد لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وأشارن تقارير إلى أنه تلقى عرضًا مغريًا للانضمام إلى صفوف بطل الدوري السعودي.