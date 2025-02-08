فريق ليجون 13 يتمسك بصدارة منافسات الفرق.. و “ميرونك” يعززها في بطولة ليف جولف الرياض

الرياض – محمد الجليحي

عزز البولندي أدريان ميرونك لاعب فريق “كليكس” موقعه في صدارة ترتيب منافسات الأفراد بعد نهاية اليوم الثاني من بطولة ليف جولف الرياض 2025م المقدمة من معادن، التي يحتضنها نادي الرياض للجولف، على مدار 3 أيام في الفترة من 6 حتى 8 فبراير.

وبتسجيله 16 ضربة تحت المعدل، استطاع ميرونك الحفاظ على صدارة منافسات الأفراد وفارق الضربتين مع وصيف الترتيب الكولومبي سيباستيان مونيوز لاعب فريق “توركي”، في حين قدّم الأسترالي لوكاس هيربيرت لاعب فريق ريبير أداءً مميزًا اليوم بتسجيله 8 ضربات تحت المعدل رفعت إجمالي ضرباته إلى 12 ضربة تحت المعدل، نجح من خلالها في انتزاع المركز الثالث.

وقال ميرونك في المؤتمر الصحفي بعد ختام منافسات اليوم الثاني: “الأجواء اليوم كانت باردة جدًا وأثرت على اللعب بشكل واضح، ولكن أعتقد بأني استطعت التعامل معها بشكل جيد والحفاظ على مستواي الجيد طوال اليوم. لم أكن محظوظًا في العام الماضي ببطولة جدة، ولكن هذا العام أشعر بأني ألعب بطريقة أفضل وسيكون من الرائع بدء الموسم بتحقيق اللقب، وهو ما آمل تحقيقه غدًا”.

وبالعودة إلى منافسات الفرق، تمكّن فريق ليجيون 13 من تأكيد أحقيته بصدارة جدول ترتيب منافسات الفرق، بمجموع 42 ضربة تحت المعدل، ساهم فيها جميع أعضاء الفريق الذين يتواجدون جميعًا في المراكز المتقدمة لجدول ترتيب منافسات الأفراد. حيث سجّل قائد الفريق الإسباني جون رام والإيرلندي الشمالي توم ماكيبين (10 ضربات تحت المعدل)، بالإضافة إلى (11 ضربة تحت المعدل) لكل من الإنجليزي تيريل هاتون، والأمريكي كاليبسورات.

وقال تيريل هاتون عقب ختام لمنافسات: “كانت جولة مميزة، منحت نفسي فرصًا عديدة للحصول على ضربات تحت المعدل، وكان من الرائع تسجيل البعض منها، وبالطبع كانت هناك بعض الضربات التي لم تكن بالمستوى المطلوب وهو الأمر المحبط، ولكن آمل عدم تكرار هذا الأمر يوم غد، وبأن نخرج للملعب ونحظى بيوم جيد في النهاية”.