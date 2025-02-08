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شاهد| الهلال يتعادل مع ضمك ويهدي صدارة روشن لـ” الاتحاد”
الرياضة

شاهد| الهلال يتعادل مع ضمك ويهدي صدارة روشن لـ” الاتحاد”

صحيفة البلادaccess_time10 / شعبان / 1446 هـ       8 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

فرط فريق الهلال في صدارة دوري روشن، بعدما فقد نقطتين ثمنتين بالتعادل مع مضيفه فريق ضمك،بهدفين لكل فريق في  المواجهة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم السبت، في أبها، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين؛ ليهدي الاتحاد الصدارة بفارق نقطتين.

انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف سجله اللاعب ماركوس ليوناردو في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني، نجح حبيب ديالو في تسجيل هدفين لفريق ضمك مع الدقيقتين 50 و 73 قبل أن يدرك سافيتش التعادل لفريقه الهلال مع الدقيقة 73.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 47، ومنح الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة 19، بفارق نقطتين عنه. وفي المقابل رفع ضمك رصيده إلى 23 نقطة، ليحل بلمركز الحادي عشر .

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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