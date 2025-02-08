شاهد| الهلال يتعادل مع ضمك ويهدي صدارة روشن لـ” الاتحاد”

البلاد- جدة
فرط فريق الهلال في صدارة دوري روشن، بعدما فقد نقطتين ثمنتين بالتعادل مع مضيفه فريق ضمك،بهدفين لكل فريق في المواجهة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم السبت، في أبها، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين؛ ليهدي الاتحاد الصدارة بفارق نقطتين.
انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف سجله اللاعب ماركوس ليوناردو في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني، نجح حبيب ديالو في تسجيل هدفين لفريق ضمك مع الدقيقتين 50 و 73 قبل أن يدرك سافيتش التعادل لفريقه الهلال مع الدقيقة 73.
الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 47، ومنح الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة 19، بفارق نقطتين عنه. وفي المقابل رفع ضمك رصيده إلى 23 نقطة، ليحل بلمركز الحادي عشر .
هدددددف!⚽️
لمسة من نيفيز.. 🅰️
ورأسية من ليوناردو تعلن أول الأهداف للهلال ⚽️🔥
ضمك 0 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#ضمك_الهلال | #SSC pic.twitter.com/0JVFshz4KI
— SSC (@ssc_sports) February 8, 2025
هدددددف!⚽️
مرتدة لـ ضمك.. وديالو يسجل التعادل ⚽️🔥
ضمك 1 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#ضمك_الهلال | #SSC pic.twitter.com/yusAigXWUL
— SSC (@ssc_sports) February 8, 2025
هدددددف!⚽️
ضمك يقلب النتيجة.. 🔥
تمريرة من كامانو وديالو يضيف الثاني في شباك الهلال ⚽️🥅
ضمك 2 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#ضمك_الهلال | #SSC pic.twitter.com/8wLD3dyAVv
— SSC (@ssc_sports) February 8, 2025
هدددددف!⚽️
مرور رائع من سالم..
وسافيتش يدرك التعادل في شباك ضمك ⚽️🔥
ضمك 2 × 2 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#ضمك_الهلال | #SSC pic.twitter.com/ppEhHuHUUb
— SSC (@ssc_sports) February 8, 2025