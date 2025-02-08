شاهد| الخلود يتغلب على الرياض في ” روشن”

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الخلود فوزًا صعبًا على نظيره الرياض، 2/3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن.
سجل اللاعب إبراهيم بايش الهدف الأول لفريق الرياض في الدقيقة الأولى، وأدرك الخلود هدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق ميزياني ماوليدا.
وجاء الهدفان الثاني الثالث لفريق الخلود في الدقيقتين 57، و77 عن طريق همام الهمامي، ثم قلص محمد كوناتي النتيجة للرياض في الدقيقة 88.
بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الرياض عند 28 نقطة في المركز السابع.
الخلود بثلاثة أهداف لهدفين يحقق الثلاث نقاط على حساب الرياض✅
📺 شاهد أهداف اللقاء.. ⤵️
#دوري_روشن_السعودي
#الخلود_الرياض | #SSC pic.twitter.com/b8GVWgz0bT
— SSC (@ssc_sports) February 8, 2025