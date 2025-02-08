الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| الخلود يتغلب على الرياض في ” روشن”
الرياضة

شاهد| الخلود يتغلب على الرياض في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time10 / شعبان / 1446 هـ       8 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الخلود فوزًا صعبًا على نظيره الرياض، 2/3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن.

سجل اللاعب إبراهيم بايش الهدف الأول لفريق الرياض في الدقيقة الأولى، وأدرك الخلود هدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق ميزياني ماوليدا.

وجاء الهدفان الثاني الثالث لفريق الخلود في الدقيقتين 57، و77 عن طريق همام الهمامي، ثم قلص محمد كوناتي النتيجة للرياض في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الرياض عند 28 نقطة في المركز السابع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *