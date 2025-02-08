شاهد| الاتفاق يعبر الأخدود بثنائية

البلاد- جدة

واصل فريق الاتفاق نتائجه الجيدة، في دوري روشن السعودي وحقق الفوز الثاني تواليًا، وذلك على حساب مضيفه الأخدود بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر المسابقة.

نجح المدرب الوطني سعد الشهري في قيادة الاتفاق للفوز الثاني على التوالي بعد توليه المهمة خلفًا للإنجليزي ستيفين جيرارد.

سجل هدف الاتفاق الأول جورجينهو فينالدوم في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، وعزز كارل إيكامبي بالهدف الثاني مع الدقيقة 73.

ولعب الأخدود بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة من عمر المواجهة بعد طرد لاعبه حسين الزبداني في الدقيقة 3 من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

الفوز رفع رصيد الاتفاق إلى 25 نقطة واحتل المركز التاسع، وجمدت الخسارة رصيد الأخدود عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.