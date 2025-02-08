جامعة الأمير سلطان تنظم معرض التوظيف 2025.. غدًا

الرياض : البلاد

تنظم جامعة الأمير سلطان ممثلةً بعمادة شؤون الطلاب ونادي المسار الاستشاري ، غدًا، معرض التوظيف 2025، بهدف ربط الطلاب والخريجين بفرص عمل واعدة مع أفضل الشركات المحلية والعالمية.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة من مختلف الصناعات مثل التكنولوجيا، وإدارة الاعمال، والتعليم، والقطاع المالي، والهندسة، وغيرها، مما يضمن تنوعًا في الفرص الوظيفية المتاحة أمام الحضور، ليكون منصة مثالية للتعرف على متطلبات سوق العمل المحلي والدولي من خلال لقاءات مباشرة مع المسؤولين في الشركات.

ويهدف المعرض إلى توفير منصة فعّالة للطلاب والخريجين للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة في مختلف القطاعات، كما يتيح لهم التواصل المباشر مع ممثلي الشركات والمؤسسات التي تشارك في الحدث، إضافة إلى ذلك، يوفر المعرض فرصة لتقديم السير الذاتية وإجراء مقابلات عمل مباشرة، مما يسهم في فتح أبواب جديدة للباحثين عن فرص عمل في مختلف التخصصات.

وإلى جانب الفرص الوظيفية، سيُقدّم المعرض فرصًا للتدريب والتوجيه المهني، ويمكن للزوار حضور ورش عمل ومحاضرات تتعلق بتطوير المهارات المهنية، وكتابة السيرة الذاتية، والتحضير للمقابلات الشخصية، وسيتاح للطلاب فرصة اكتساب نصائح قيّمة من خبراء في مجال التوظيف لتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية.

ويُعدّ هذا المعرض بمثابة نقطة انطلاق لمستقبل مهني مشرق لكل من يسعى لتوسيع آفاقه المهنية، مع تزايد التوجه نحو الابتكار وتطور القطاعات، يقدم المعرض فرصة فريدة لاكتساب المهارات اللازمة والالتحاق بوظائف تفتح أمام الحضور أبوابًا متعددة للنجاح المهني.