بحضور ابن جلوي.. الرئيس الصيني شي جين بينغ يفتتح دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة في هاربن

الرياض – هاني البشر

افتتح فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، مساء الجمعة، دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، في مدينة هاربن الصينية، بحضور سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي السيد راجا سينغ، وعدد من المسؤولين والقيادات الرياضية الآسيوية.

وشهد حفل الافتتاح المميز، الذي أقيم في أجواء شتوية خلابة، طابور عرض للدول الـ 34 المشاركة، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية التي عكست التراث الثقافي الصيني، وعروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء مدينة هاربن.

ورفع العلم السعودي في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة في هاربن، لاعبا فريق السعودية للتزلج الألبي فائق عابدي وشريفة السديري.

وعبّر فائق عبده عن فخره واعتزازه برفع علم المملكة في هذا المحفل الآسيوي الكبير بجانب زميلته شريفة السديري مشيراً إلى أن حمل العلم السعودي في مثل هذا الحدث التاريخي هو شرف عظيم وحلم لكل رياضي سعودي. متمنياً أن يوفق وزملائه المشاركين بتقديم مستوى يليق بسمعة الرياضة السعودية ويدعم تطورها”.

فيما أبدت شريفة السديري عن فخرها واعتزازها بحمل علم المملكة في هذا المحفل الآسيوي الكبير، مؤكدة أن المشاركة في أول ظهور للمملكة بدورة الألعاب الآسيوية الشتوية هو شرف عظيم. وقالت: “فخورون بتمثيل وطننا الغالي في أول مشاركة تاريخية، ونسعى لتقديم أداء مشرّف يعكس الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للرياضة في المملكة، والمتابعة المستمرة من سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل”.

وتفتتح لاعبتا فريق السعودية للتزلج الألبي جود فرهود وشريفة السديري، المشاركة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، عند الخامسة من فجر اليوم السبت بتوقيت المملكة، العاشرة صباحاً بتوقيت يابولي، تليهما مشاركة اللاعب فائق عابدي الذي سيخوض منافساته يوم الأحد في الوقت ذاته.

من جهة اخرى، يواصل لاعبو فريق السعودية للكرلنغ تدريباتهم المكثفة، استعداداً لمشاركتهم في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، بعد غدٍ الأحد، حيث سيخوض الفريق مباراتين ضمن جدول المنافسات، الأولى امان نظيره القطري ، والثانية أمام المستضيف منتخب الصين.