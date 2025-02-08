“أوف ذا ماب” تظفر بكأس اليابان.. و”مان أوف ” ذا نايت بطلاً لكأس وزارة الثقافة

الرياض- محمد الجليحي

أقام نادي سباقات الخيل حفلاته السباقية لهذا الأسبوع، التي تضمنت كأس وزارة الثقافة وكأس اليابان الفئة الثالثة محلياً وكأس إمارة منطقة الجوف وجائزة عبدالله البسام التقديرية، بالإضافة إلى مجموعة من السباقات المعتادة أسبوعياً قبل التوقف للاستعداد لكأس السعودية نهاية فبراير الحالي.

حيث سلم حسين بن محمد ال سلطان وكيل إمارة منطقة الجوف كأس إمارة منطقة الجوف إلى إسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد تحزيم.

بينما سلم سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية السيد ياسوناري مورينو الكأس لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز بعد فوز الفرس اوف ذا ماب.

وسلّم جهاد بن عبدالله البسام جائزة عبدالله البسام التقديرية لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد هذا الكلام.