الرياضة

“أوف ذا ماب” تظفر بكأس اليابان.. و”مان أوف ” ذا نايت بطلاً لكأس وزارة الثقافة

صحيفة البلادaccess_time10 / شعبان / 1446 هـ       8 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- محمد الجليحي

أقام نادي سباقات الخيل حفلاته السباقية لهذا الأسبوع، التي تضمنت كأس وزارة الثقافة وكأس اليابان الفئة الثالثة محلياً وكأس إمارة منطقة الجوف وجائزة عبدالله البسام التقديرية، بالإضافة إلى مجموعة من السباقات المعتادة أسبوعياً قبل التوقف للاستعداد لكأس السعودية نهاية فبراير الحالي.

حيث سلم حسين بن محمد ال سلطان وكيل إمارة منطقة الجوف كأس إمارة منطقة الجوف إلى إسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد تحزيم.

بينما سلم  سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية السيد ياسوناري مورينو الكأس لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز بعد فوز الفرس اوف ذا ماب.

وسلّم جهاد بن عبدالله البسام جائزة عبدالله البسام التقديرية لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد هذا الكلام.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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