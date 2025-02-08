اليوم.. انطلاق بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئات في الخبر

البلاد- جدة

تنطلق اليوم السبت بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئات تحت 17 عامًا، والتي تستضيفها مدينة الخبر خلال الفترة من 8 حتى 16 فبراير الجاري بمشاركة 6 منتخبات، هي «السعودية، البحرين، الأردن، سوريا، فلسطين، لبنان».

وعقد مدربو المنتخبات المشاركة في البطولة أمس الجمعة مؤتمرًا صحفيًا، حيث رحبت مدربة المنتخب الوطني للناشئات؛ ستيلا قوتال، بكافة المنتخبات في المملكة، مؤكدةً على جاهزية أخضر الناشئات للمشاركة في هذه البطولة، مشيرة لسعادتها الكبيرة كون هذه البطولة هي المشاركة الرسمية الأولى للمنتخب الوطني للناشئات.

وقدم مدرب منتخب الأردن جمال لحام شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، كما أشار لرغبتهم الكبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال منافسات البطولة، وأكد على أن هذه البطولة سيأخذها كمقياس لمدى تطور لاعبات المنتخب الأردني.

وأشاد مدرب المنتخب البحريني زاهر العسبول بفترة الإعداد الذي خاضها منتخبه في الفترة الأخيرة، مؤكدًا على أنهم يمتلكون منتخبًا جيدًا على الرغم من أن معظم اللاعبات يشاركون للمرة الأولى ضمن صفوف المنتخب.

من جانبها، شكرت مدربة المنتخب السوري مها القطريب القيادة السعودية والشعب السعودي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعبرت عن رغبتهم الكبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي يواجهها منتخبها.

وقدم مدرب المنتخب الفلسطيني عمار جلايطة شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد غرب آسيا على تنظيم هذه البطولة، مؤكدًا أن مثل هذه البطولات تساهم في تطوير المستوى الفني للناشئات، وأشار على أن منتخبه يحاول أن يستفيد من هذه البطولة لاكتشاف نقاط القوة والضعف لديهم والعمل على تطويرها من أجل المشاركات المقبلة.

وأخيرًا تمنى منتخب لبنان جوزيف معوض التوفيق لكل المنتخبات المشاركة في البطولة، وأشار لكون المنتخب اللبناني خاض فترة إعداد يتخللها مباريات وديه قبيل المشاركة في البطولة، مؤكدًا على أن هدفهم الأول والأخير هو تطوير الأداء الفردي والجماعي للاعبات من خلال الاحتكاك بمنتخبات أخرى، مشيرًا لأن منتخبات الفئات العمرية في لبنان تعودت على حصد الألقاب، متمنيًا تكرار الإنجاز في هذه البطولة.

الجدير بالذكر أن اليوم السبت سيشهد مواجهتين ضمن الجولة الأولى من البطولة؛ حيث سيلتقي المنتخب اللبناني بشقيقه السوري عند الساعة 3:15 مساءً، وسيلتقي المنتخب الأردني بالمنتخب الوطني السعودي عند الساعة 7:15 مساءً، وستقام كافة المباريات على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر.