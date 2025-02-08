الرياضة

القادسية بطل المملكة لكرة اليد لدوري الثانية

صحيفة البلادaccess_time10 / شعبان / 1446 هـ       8 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام-البلاد
توج فريق القادسية بدرع بطولة المملكة لكرة اليد للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية، والصعود رسميًا إلى الدرجة الأولى الموسم المقبل، إثر تحقيقه العلامة الكاملة في منافسات البطولة التي اختتمت، اليوم، بالخبر.

وحقق الفريق القدساوي المركز الأول في الترتيب العام، ودرع البطولة والميداليات الذهبية، عقب فوزه على العروبة بنتيجة (20-32)، وحراء (20-16)، والشباب (38-11).

من جهته، أبدى مدير الرياضات الجماعية والفنون القتالية بنادي القادسية عادل فلاته، سعادته بتحقيق البطولة والصعود إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط النادي في عودة كرة اليد لسابق عهدها في المنافسة على بطولات المملكة عبر تواجد فئات البراعم والأشبال، والناشئين في الدرجة الممتازة، وصعود فئة الشباب للدرجة ذاتها قبل أيام.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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